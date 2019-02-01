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В Африке задержали российских моряков с 9 тоннами кокаина на борту

Сегодня, 23:04

Судно направлялось в Марокко из Южной Америки

Фото: фото: fleetmon.com
Фото: фото: fleetmon.com.
В Африке задержали российских моряков с 9 тоннами кокаина на борту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4b3/f01/5c54b3f017853.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4b3/f01/5c54b3f017853.jpg Другие страны Судно направлялось в Марокко из Южной Америки

В Прае, столице Кабо-Верде, в порту задержали 11 российских моряков. Полиция изъяла с судна, на котором находились россияне, 9,5 тонн кокаина, передает агенство Reuters.

Судно направлялось в Марокко из Южной Америки и остановилось в порту после смерти члена экипажа.

После прибытия в порт на судне сразу прошел обыск, поскольку полицейские получили оперативную информацию о возможной причастности экипажа к контрабанде наркотиков.

Ранее вспыхнул скандал вокруг российских дипломатов в Аргентине. Тогда из Аргентины в Россию едва не отправился груз в 389 килограммов кокаина. Наркотики были упакованы в 12 сумок и обозначались, как дипломатическая почта.  В СБУ оценили стоимость указанной партии в более чем 40 млн долларов, учитывая стоимость 1 г кокаина в 100-200 $.

Полный материал читайте на сайте "Сегодня": "Сотни килограммов кокаина у российских дипломатов: в СБУ раскрыли схемы международной наркоторговли".

Напомним, пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова попыталась опровергнуть сообщения СМИ о том, что груз мог быть отравлен по дипломатическим каналам

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Тег Кабо-Верде, россияне, Африка, кокаин, судно

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