Сотни килограммов кокаина у российских дипломатов: в СБУ раскрыли схемы международной наркоторговли

Сегодня, 08:55

Для работников диппредставительств действует "особый режим таможенного контроля", который не предполагает досмотр вещей

elancasti.com.ar
elancasti.com.ar

Скандал вокруг российских дипломатов в Аргентине не стихает уже почти месяц. Это неудивительно, ведь из Аргентины в Россию едва не отправился груз в 389 килограммов кокаина. Наркотики были упакованы в 12 сумок и обозначались, как дипломатическая почта. В Украине борьбой с международным наркотрафиком занимается СБУ. Мы обратились в ведомство, чтобы получить ответы: почему к наркотрафику привлекли российских дипломатов, мог ли кокаин из РФ отправиться в Украину, и что вообще значат 400 кг кокаина для международной наркоторговли.

Особый статус дипломата и Венская Конвенция  1961 года

В организации схемы контрабанды наркотиков подозревают предпринимателя из России Андрея Ковальчука. На данный момент он находится в Германии, но РФ уже добивается его экстрадиции по линии Интерпола. Тем не менее, остается открытым вопрос – почему для схемы контрабанды использовали именно дипломатов.

В Службе безопасности Украины, которая борется, в том числе, и с подобными преступлениями, разъяснили этот момент. Дело в том, что у дипломатов действует "особый режим таможенного контроля", который не предполагает досмотр вещей.

"Особый режим таможенного контроля при пересечении таможенной границы установлен для работников дипломатических представительств иностранных государств в Украине, членов международных всемирных организаций, членов иностранных и национальных парламентских и правительственных делегаций.

Предметы, предназначенные для служебного пользования представительствами иностранных государств, международных, межправительственных организаций, подлежат декларированию ГТД в соответствии с установленным порядком и освобождаются от таможенных платежей (кроме таможенных сборов). Они освобождаются от таможенного досмотра на основах взаимности. Личный багаж лиц, которые пользуются в Украине таможенными льготами, освобождается от таможенного досмотра. Но это не освобождает лиц от обязанности соблюдать установленный в Украине порядок перемещения предметов через таможенную границ", – разъяснили в ведомстве.

Тут в дело вступает Венская Конвенция 1961 года, которая предусматривает лишь внешний досмотр дипломатической почты (напомним, наркотики были оформлены именно как дипломатическая почта)

В СБУ нам рассказали, что, в соответствии с таможенным законодательством Украины и Венской Конвенции 1961 "О дипломатических отношениях", при осуществлении таможенного контроля органы ограничиваются только внешним осмотром дипломатической почты, а личный багаж дипломатического курьера освобождается от таможенного досмотра, если нет оснований полагать, что там есть запрещенные предметы.

Если этот багаж осматривается, то лишь в присутствии курьера или уполномоченного представителя дипломатического учреждения. Эти правила применяются также для консульских курьеров и консульских виз.

Упрощенная ответственность на таможне: наглядный пример

Если у обычного гражданина на таможне выявят наркотики, его ждет серьезная ответственность. Показательно, что спустя неделю после "кокаинового скандала", в той же Аргентине произошел похожий случай, и опять с россиянами. В конце февраля у россиянина в аэропорту Буэнос Айреса нашли 4 кг кокаина. Он пытался спрятать их в секретном отсеке сумки. Выявили бы такой груз у дипломатов? Ответ: "вероятно, нет".

Дело в том, что при наличии серьезных оснований считать, что консульский чемодан содержит предметы, не имеющие отношения к официальной корреспонденции, таможня может потребовать распечатать чемодан уполномоченными от иностранного дипломатического представительства лицами.

"В случае отказа распечатать багаж все заканчивается тем, что чемодан отправляют к месту назначения. Таким образом государство показывает уважение к иностранному государству, не нарушая его прав, и одновременно демонстрируя бдительность таможенных органов", – говорят в СБУ

Т.е., если бы задержанный с 4 кг кокаина россиянин был дипломатом, вероятно, мы даже не узнали бы об этом случае. Человек бы просто отказался показывать содержимое багажа, и спокойно отправил бы чемодан к месту назначения.

389 кг кокаина против самой большой партии наркотиков за всю историю Украины: что больше?

Лучший способ объяснить масштаб проблемы – показать наглядный пример. Мы попросили СБУ сравнить груз, выявленный в Аргентине, с самой большой партией кокаина, выявленной нашими специалистами.

Оказалась, что рекордная партия кокаина была изъята в результате длительной спецоперации, которую СБУ проводила совместно с Администрацией по борьбе с наркотиками США (DEA, Варшавский офис) и государственной таможенной службой Украины в июне 2010 года. Тогда был ликвидирован транснациональный канал контрабанды тяжелых наркотиков из стран Латинской Америки в Европу.

"Во время усиленного таможенного досмотра судна, которое прибыло из Чили в Одесский морской порт, правоохранители обнаружили 152 кг кокаина, скрытого в специально оборудованных тайниках внутри 200 палубных досок, и 528,35 кг кокаина, спрятанного в двойных стенках 34 металлических труб, которые перемещались из Боливии на адрес одного из украинских предприятий", – рассказывают в СБУ.

Впоследствии наркотический груз планировалось переправить через Молдову в страны ЕС. По экспертным выводам, изъятый контрабандный товар на рынках Европы стоил бы 61 млн долларов США.

В июле 2010 года на этом же судне в Одесский морской порт из Венесуэлы поступило два контейнера с грузом "индукционные плавильные печи" на адрес одного из частных предприятий Ивано-Франковской области. Учитывая, что Венесуэла входит в перечень стран-потенциальных поставщиков наркотических средств, прибытие указанного груза было взято под контроль правоохранителей.

"При проведении сотрудниками СБУ досмотра контейнеров установлено, что они содержат специально подготовленные тайники, в которых было скрыто наркотическое средство кокаин общим весом 1192,95 кг", – рассказывают специалисты по борьбе с международной наркопреступностью.

Таким образом, 389 кг из Аргентины – это условно – треть самой большой партии кокаина, выявленной в Украине за всю историю нашей страны. Довольно внушительный объем. Или же просто Украину обходят кокаиновые "караваны"? Об этом – ниже.

4% общеевропейского наркотрафика: роль и место Украины в распространении кокаина

Попробуем разобраться, какое место и роль наша страна занимает в трафике этого наркотика. Ведь по данным СБУ, Украина является прежде всего транзитной страной, а не конечным потребителем веществ.

"Следует отметить, что Украина является частью "Северного наркотрафика", то есть через морские порты, откуда поступают наркотики, через территорию Молдовы, Румынии и Венгрии они распространяются по всему Европейскому Союзу. Официальных данных о том, сколько именно наркотиков попадает в ЕС через Украину, нет. Неофициально, 3-4% общеевропейского наркотрафика проходит через нашу страну. Для контрабандной поставки "тяжелых" наркотиков используются традиционные контрабандные каналы, например, через морские порты, авиатранспортом, автотранспортом", – рассказывают в СБУ

Кокаин – сравнительно дорогой наркотик, и роль Украины именно как "транзитной зоны" объясняется тем, что распространять кокаин внутри нашей страны экономически невыгодно. Гораздо больший спрос на кокаин в странах Западной Европы. Соответственно, в СБУ сомневаются, что хотя бы часть груза российских дипломатов в конечном счете предназначалась для нашей страны.

Сколько стоила дипломатическая почта с кокаином

Достаточно легко представить себе объем груза в 400 кг. Мы знаем, что речь идет о 12 сумках весом 32,5 кг каждая. Но посчитать его рыночную стоимость неискушенному читателю или журналисту достаточно сложно.

В СБУ оценили стоимость указанной партии в более чем 40 млн долларов, учитывая стоимость 1 г кокаина в 100-200 $.

"Для сравнения, зимой 2018 в порту бельгийского города Антверпен таможенники обнаружили наркотик в посылке из Нидерландов, в которой должны быть бананы. Власти приняли решение извлечь кокаин и отправить контейнер к месту назначения в нидерландский город Осс. В городе Осс полиция задержала шестерых человек по подозрению в транспортировке 4.5 тонн кокаина на сумму в 170 млн евро", – рассказывают в ведомстве.

При этом, в службе нам объяснили, что, как правило, небольшое количество наркотических веществ ввозят под конкретный заказ, большие объемы идут транзитом для продажи на территории ЕС.
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Автор:

Игорь Рец

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