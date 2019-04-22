В Алжире арестован один из богатейших людей Африки

Миллиардера Иссада Ребраба арестовали по подозрению в коррупции и уклонении от налогов

Антиправительственная демонстрация в Алжире. Фото: AFP

В рамках действий по борьбе с коррупцией правоохранительные органы Алжира, где ранее в этом месяце ушел в отставку президент, задержали пятерых местных олигархов, включая одного из богатейших жителей "Черного континента", миллиардера Иссада Ребраба.

Журнал Forbes оценивает его состояние в 3,8 млрд долларов. Но кроме него, задержаны также четыре представителя клана Кунинеф – Реда, Абделькадер, Карим и Тарек.

Ребраб владеет крупнейшим частным конгломератом Алжира Cevital (сельское хозяйство, розничная торговля, услуги). Ему вменяют указание ложной информации в налоговых декларациях, а также незаконное получение таможенных, налоговых и банковских льгот на импорт оборудование.

А вот некогда считавшихся неприкасаемыми (в свете приближенности к экс-президенту) братьям Кунинеф – несоблюдение обязательств по контрактам, касающихся выполнения государственных проектов, торговлю влиянием с участием государственных чиновников для получения привилегий.

Под подозрение антикоррупционных органов попали и другие бизнесмены, который по этой причине запретили покидать пределы страны.

Напомним, что после отставки правившего почти 30 лет страной Абдельазиза Буттефлики Алжир получил временного правителя, которым стал спикер высшей палаты парламента Абделкадер Бенсалах.

Стоит отметить, что в этом месяце власти лишилось и другое африканское государство – Судан, который в результате путча возглавили военные.

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