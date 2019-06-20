В Аргентине произошло землетрясение

Очаг землетрясения залегал на глубине 194 км

Фото: Pixabay

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Мендоса, расположенной на западе Аргентины. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился приблизительно в 100 км к югу от административного центра провинции (города Мендоса), население которого составляет около 110 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 194 км.

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Минимум 21 человек пострадал в Японии в результате сильного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло во вторник вечером в Японском море рядом с префектурой Ямагата. Об этом сообщил телеканал NHK.

Ранее сообщалось о том, что в результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек.

Большинство пострадавших — пожилые люди, которые получили различные травмы в результате падений из-за подземных толчков.

Эпицентр произошедшего землетрясения находился у побережья префектуры Ямагата, очаг залегал на глубине около 14 км под дном Японского моря. Изначально сообщалось о магнитуде 6,8, затем ее оценка была понижена до 6,7. Сейсмологи также объявили об угрозе цунами высотой до 1 метра, однако на побережье был зафиксирован лишь незначительный подъем уровня приливных волн.

Железнодорожный транспорт в префектурах Ниигата и Ямагата работает в обычном режиме. Нарушенное электроснабжение также практически полностью восстановлено.

Напомним, прошлой осенью на японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла, которое унесло жизни 30 человек и более сотни пострадали.

Мы также писали, о землетрясении магнитудой 6,0 в Японии сообщалось прошлым летом.

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