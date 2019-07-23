В Австралии фургон с партией наркотиков протаранил полицейский участок

В грузовике находилось 270 килограмм метамфетамина

Фото: Pixabay

Водитель фургона, в котором находилась крупная партия наркотиков, не вписался в вираж и на большой скорости протаранил патрульную машину, припаркованную у полицейского участка в районе Иствуд на окраине Сиднея, где ранее копы обнаружили и изъяли крупную партию тяжелых наркотиков. Об этом сообщило агентство Reuters.

Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, но уже менее чем через час он был задержан. При обыске грузовика полицейские обнаружили более 270 кг метамфетамина, спрятанных в кузове машины. По оценкам австралийской полиции, на местном черном рынке стоимость этой партии наркотиков могла бы составить не менее 140 млн долларов.

Арестованному 28-летнему жителю Сиднея предъявили обвинения в незаконном распространении наркотиков и неосторожном управлении транспортным средством. Первое судебное разбирательство по этому делу назначено уже на ближайшие дни.

Напомним, украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны. Завозили особо опасные психотропные вещества из Китая и продавали через интернет – как оптом, так и в розницу на протяжении 10 лет.

Кроме этого, в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух военных отдела пограничной службы "Николаев" Херсонского пограничного отряда Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, которые занимались производством и сбытом психотропов в крупных размерах.

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