Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Австралии фургон с партией наркотиков протаранил полицейский участок

23 июля, 07:54

В грузовике находилось 270 килограмм метамфетамина

Фото: Pixabay

Водитель фургона, в котором находилась крупная партия наркотиков, не вписался в вираж и на большой скорости протаранил патрульную машину, припаркованную у полицейского участка в районе Иствуд на окраине Сиднея, где ранее копы обнаружили и изъяли крупную партию тяжелых наркотиков. Об этом сообщило агентство Reuters.

Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, но уже менее чем через час он был задержан. При обыске грузовика полицейские обнаружили более 270 кг метамфетамина, спрятанных в кузове машины. По оценкам австралийской полиции, на местном черном рынке стоимость этой партии наркотиков могла бы составить не менее 140 млн долларов.

Арестованному 28-летнему жителю Сиднея предъявили обвинения в незаконном распространении наркотиков и неосторожном управлении транспортным средством. Первое судебное разбирательство по этому делу назначено уже на ближайшие дни.

Напомним, украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны. Завозили особо опасные психотропные вещества из Китая и продавали через интернет – как оптом, так и в розницу на протяжении 10 лет.


Кроме этого, в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух военных отдела пограничной службы "Николаев" Херсонского пограничного отряда Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, которые занимались производством и сбытом психотропов в крупных размерах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег наркотики, сидней, врезался, метамфетамин

Вы сейчас просматриваете новость " В Австралии фургон с партией наркотиков протаранил полицейский участок". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одессе с поличным поймали "закладчика" наркотиков

21 июля, 12:57

Мужчину задержали на одной из улиц частного сектора в Киевском районе города

Под Житомиром полицейские задержали банду наркоторговцев

19 июля, 13:09

Мужчины занимались сбытом амфетамина

В Сумской области на горячем поймали наркодилера

18 июля, 14:00

Мужчина занимался сбытом амфетамина

В Италии в ананасах нашли четверть тонны кокаина

17 июля, 12:13

Наркогруз доставили из Гватемалы и собирались отправить дальше в Испанию

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

Как в Днепре отреагировали на смерть Евгения Щербакова

Чистка зубов защищает от болезни Альцгеймера

Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей

Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить

Новое исследование: Почему Млечный Путь не распадается?

Чего не стоит делать в дизайне ванной комнате: 5 главных ошибок

Уютный дом, где комфорт сочетается со стилем

Сухая кожа: главные причины и как с этим бороться

Удачная компактная ванная в экзотическом стиле

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

Вчера, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

"Путин сказал: "Если бы Филарет возглавил РПЦ, Украина была бы наша": интервью с главой УПЦ КП, часть 2

21 июля, 07:26

Предстоятель — о том, как он был "кандидатом от Политбюро" и почему не смог возглавить Русскую православную церковь

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Названа возможная причина гибели цивилизации майя: кукуруза

Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь