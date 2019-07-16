Сбывали психотропы в крупных размерах: в Николаеве задержали банду наркодилеров

Один из наркоторговцев оказался военнослужащим









В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку, участники которой занимались производством и сбытом психотропов в крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, лабораторию по изготовлению амфетамина двое местных жителей устроили на территории одного из дачных кооперативов города. "Товара" дилеры продавали наркозависимым на территории региона.

Во время обысков домов наркоторговцев и в нарколаборатории изъяли 30 граммов амфетамина, прекурсоры, принадлежности для взвешивания и фасовки наркотиков. Предварительно, стоимость изъятых наркотиков и психотропов по ценам "черного рынка" составляет 50 тысяч гривен.

Кроме того, в доме одного из дельцов, военного Вооруженных Сил, нашли гранатомет РПГ-22, две гранаты Ф-1, 60 патронов калибра 5,45 иностранный пистолет с патронами.

"Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения", – рассказали в СБУ.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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