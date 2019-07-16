Сделать стартовой
25,74
29,01
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Сбывали психотропы в крупных размерах: в Николаеве задержали банду наркодилеров

16 июля, 10:19

Один из наркоторговцев оказался военнослужащим

В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку, участники которой занимались производством и сбытом психотропов в крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, лабораторию по изготовлению амфетамина двое местных жителей устроили на территории одного из дачных кооперативов города. "Товара" дилеры продавали наркозависимым на территории региона.

Во время обысков домов наркоторговцев и в нарколаборатории изъяли 30 граммов амфетамина, прекурсоры, принадлежности для взвешивания и фасовки наркотиков. Предварительно, стоимость изъятых наркотиков и психотропов по ценам "черного рынка" составляет 50 тысяч гривен.

Кроме того, в доме одного из дельцов, военного Вооруженных Сил, нашли гранатомет РПГ-22, две гранаты Ф-1, 60 патронов калибра 5,45 иностранный пистолет с патронами.

"Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения", – рассказали в СБУ.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером. 

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег СБУ, наркотики, Николаев, лаборатория, разоблачение, психотропы

Вы сейчас просматриваете новость " Сбывали психотропы в крупных размерах: в Николаеве задержали банду наркодилеров". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сбывал опасные психотропы: в Одесской области задержали наркодилера

Вчера, 13:08

Мужчину копы поймали на горячем

В Черкассах задержали наркоторговцев с амфетамином на полмиллиона гривен

12 июля, 15:43

Преступники наладили подпольное производство наркотиков в кустарных условиях

В Одесской области полицейские "накрыли" нарколабораторию

12 июля, 13:13

Мужчина занимался изготовлением наркотиков у себя дома

В Донецкой области копы "накрыли" наркопритон: появились фото

12 июля, 10:21

Нарколабораторию 32-летний мужчина организовал в своей квартире

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

Как украсить вазон своими руками: 8 идей с фото пошагово

Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Названа смертельная опасность короткого отпуска

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

Виктор Павлик откровенно рассказал о своей 25-летней "жене"

Осенний рост цен: Эксперты дали прогноз

Кэтрин Зета-Джонс и ее 16-летняя дочь посетили показ Fendi

Когда крестить новорожденного

15 красавиц российского кино

Грустная судьба чудесных советских актрис

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

Вчера, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

Половина украинцев не понимает, что происходит в украинской политике: результаты социального исследования

14 июля, 07:00

Вторая половина очень интересуется политикой. Эксперты считают, что это плохо Мария Пирогова

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Ани Лорак перестала скрывать беременность

Редкое открытие возле черной дыры поставило ученых в ступор

Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь