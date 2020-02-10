В Австралии ливни погасили лесные пожары и привели к подтоплениям

На смену пожарам в Австралии пришли подтопления

Фото: соцсети

В Австралии, где недавно бушевали масштабные лесные пожары, на территории штата Новый Южный Уэльс и крупнейшего города страны – Сиднея, прошли мощные ливни, которые погасили огонь в лесах, но привели к подтоплению.

Как сообщает издание The Sydney Morning Herald, в результате дождей без электроэнергии остались почти 137 тысяч человек, а из четырех тысяч домов в подтопленных районах на востоке Сиднея эвакуируют жителей.

Также сообщается, что эвакуация жителей в районе лагуны Наррабин проведена в целях предосторожности – в службе по чрезвычайным ситуациям штата опасались, что в противном случае люди могли остаться без доступа к питьевой воде.

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Наибольшее количество осадков зафиксировано на юге прибрежного города Вуллонгонг – с утра там выпало 266 мм.

Пожарное управление Нового Южного Уэльса сообщило, что ливни потушили пожар в лесу Карроуэн, который длился продолжавшийся 74 дня и уничтожил более 500 тысяч гектаров.

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Ранее мы сообщали, что в результате масштабных пожаров в Австралии могли погибнуть тысячи коал – огонь распространился на территорию обитания этих животных. Из-за жары зверьки выходили на дороги и просили у людей воду.

Напомним, что дым от масштабных лесных пожаров, охвативших северо-восток Австралии, распространился на большую часть восточного побережья штата Новый Южный Уэльс.

Из-за стихийного бедствия в стране объявили "катастрофический", самый высокий, уровень опасности.

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