В Австралии на территории срубленного леса нашли десятки погибших коал

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В Австралии, где недавно бушевали масштабные лесные пожары, унесшие жизни более миллиарда животных, на территории срубленного леса в штате Виктория были обнаружены десятки мертвых или раненых коал.

"Некоторые коалы умерли от голода, другие могли стать жертвами бульдозеров. Около 80 коал удалось спасти, за ними ухаживают", – сообщает BBC News.

В Департаменте охраны окружающей среды заявили, что ветеринары должны были усыпить 25 коал. Также сообщается, что эвкалипты, которые срубили на этом участке, являются важным местом обитания коалы, однако люди, которые занимались лесозаготовкой, оставили животным лишь несколько изолированных деревьев.

"По закону, компании, владеющие этими насаждениями, должны использовать специальные устройства для идентификации коал на деревьях, прежде чем начать вырубку, чтобы животных можно было безопасно вывезти и переселить", – подчеркнули в организации Animals Australia.

Чиновники Департамента окружающей среды уже заявили, что готовы привлечь виновных к уголовной ответственности.

В свою очередь, Австралийская ассоциация лесной продукции пообещала расследовать инцидент и утверждает, что часть деревьев срубили уже после работы на участке компании-подрядчика.

"Непонятно пока, кто валил бульдозерами деревья вместе с коалами на них, но я абсолютно уверен, что это не владелец плантации или лесохозяйственная компания", – заявил исполнительный директор ассоциации Росс Хэмптон.

Министерство охраны окружающей среды Австралии отнесло коалу к "уязвимым" видам после того, как десятки тысяч этих животных, вероятно, стали жертвами масштабных пожаров.

Ранее мы сообщали, что в результате масштабных пожаров в Австралии могли погибнуть тысячи коал – огонь распространился на территорию обитания этих животных. Из-за жары зверьки выходили на дороги и просили у людей воду.

Напомним, что дым от масштабных лесных пожаров, охвативших северо-восток Австралии, распространился на большую часть восточного побережья штата Новый Южный Уэльс.

Из-за стихийного бедствия в стране объявили "катастрофический", самый высокий, уровень опасности.

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