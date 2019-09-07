В Австралии потерпел крушение частный вертолет: пятеро погибших

В австралийском штате Новый Южный Уэльс разбился частный вертолет. На его борту находились пять человек, предварительно они все погибли, сообщают местные СМИ.

Как выяснилось, вертолет типа "Ирокез" пропал с радаров 6 сентября около бухты Анна-бэй к северу от Ньюкасла. Спасатели обнаружили обломки вертолета лишь сегодня. Сейчас ведутся поиски пассажиров и пилота. По предварительной версии, все они погибли.

Отметим, что причиной крушения могли стать плохие погодные условия и низкая видимость.

Ранее мы писали, что в Токио разбился вертолет японской армии. У вертолета при ударе о землю отвалилась хвостовая часть.

Также сообщалось, что в условиях плохой видимости и при дожде вертолет совершил неудачную посадку на вертолетную площадку на крыше Manhattan Midown Building – здания в нью-йоркском районе Манхэттен. На крыше здания возник пожар, который удалось быстро потушить, людей из небоскреба эвакуировали. Спасатели сообщили, что пилот вертолета погиб.

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8.

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