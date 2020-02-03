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В Австралии в срубленном лесу нашли десятки мертвых коал

3 февраля, 02:36

Некоторые коалы умерли от голода, какие-то из них могли стать жертвами бульдозеров

Фото: AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY/Handout via REUTERS

Фото: AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY/Handout via REUTERS

В Австралии, где открыли госпиталь для животных, пострадавших при пожарах, в штате Виктория на участке срубленного леса обнаружены десятки мертвых или раненых коал.

Об этом сообщает BBC News.

"Некоторые коалы умерли от голода, какие-то из них могли стать жертвами бульдозеров. Около 80 коал удалось спасти, за ними ухаживают", - говорится в сообщении.

В Департаменте охраны окружающей среды заявили, что ветеринары должны были применить эвтаназию для 25 коал.

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Отмечается, что эвкалипты шаровидные, которые срубили на этом участке земли в декабре, являются важным местом обитания коалы. Однако люди, которые занимались лесозаготовкой, оставили животным лишь несколько изолированных деревьев.

В данное время неизвестно, какая компания осуществляла лесозаготовку. Сообщается, что фирма-подрядчик утверждает о соблюдении всех стандартов при вырубке деревьев.

Однако организация Animals Australia заявила о нескольких очевидных нарушениях законодательства. "По закону, компании, владеющие этими насаждениями, должны использовать специальные устройства для идентификации коал на деревьях, прежде чем начать вырубку, чтобы животных можно было безопасно вывезти и переселить. Существует также юридическая ответственность за обеспечение благополучия коал после завершения лесозаготовки", – отмечают в организации.

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Фото: REUTERS/Simon Dawson

Чиновники Департамента окружающей среды уже заявили, что готовы привлечь виновных к уголовной ответственности.

Австралийская ассоциация лесной продукции пообещала расследовать инцидент и утверждает, что часть деревьев срубили уже после работы на участке компании-подрядчика.

"Непонятно пока, кто валил бульдозерами деревья вместе с коалами на них, но я абсолютно уверен, что это не владелец плантации или лесохозяйственная компания", – заявил исполнительный директор ассоциации Росс Хэмптон и добавил: "Мы поддерживаем всех тех, кто призывает применить в полной мере закон относительно виновников".

Министерство охраны окружающей среды Австралии отнесло коалу к "уязвимым" видам после того, как десятки тысяч этих животных, вероятно, стали жертвами масштабных пожаров.

Ранее Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, которые живут в зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.

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