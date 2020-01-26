В Австралии выпал дождь из грязи: машины и реки поменяли цвет (фото и видео)

После обрушившегося за последнее время на Австралию целого ряда стихийных бедствий – от опустошающих пожаров до затопивших несколько штатов ливней – в нескольких городах страны выпал бурый дождь.

Соответствующие фото и видео местные жители публикуют у себя в соцсетях.

Реклама

На них видно, что выпавшие осадки окрасили автомобили в бурый. Кроме того, реки и другие водоемы в результате дождя также поменяли свой цвет.

По словам экспертов, причиной данного природного феномена стали частицы дыма от лесных пожаров и песчаных бурь, которые смешались в нижних слоях атмосферы.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс дожди смыли пепел и осадок от лесных пожаров в реку Маклей, в результате чего погибли сотни тысяч рыб. По словам экологов, последствия гибели рыбы могут ощущаться в течение десятилетий, поскольку сильно пострадали такие долгоживущие виды, как австралийский окунь.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. К январю огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров на континенте уничтожено более 8 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе четверо пожарных. 16 января в Австралии наконец начались сильные дожди, которые помогают тушить пожары.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама