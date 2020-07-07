В Австралии закрыли 5-миллионный город из-за второй волны коронавируса

В Австралии, где ранее из-за новой вспышки коронавируса закрыли границы двух штатов, во втором по величине городе страны – Мельбурне – вновь ввели жесткие карантинные меры.

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Ссылаясь на премьер-министра штата Виктория Дэниэла Эндрюса, ABC сообщает, что в почти 5-миллионном городе снова ввели обязательную самоизоляцию и запрет на выезд за пределы города в течение полутора месяцев.

"Группа по вопросам здравоохранения рекомендовала мне повторно ввести третью стадию ограничений, включая нахождение дома, за исключением четырех причин для выхода на улицу, с полуночи 8 июля (по местному времени – ред.) сроком на шесть недель", – сказал Эндрюс на пресс-конференции 7 июля.

Аналогичные ограничения вводятся и на территории административной единицы Шир Митчелл, добавил премьер Виктории.

Таким образом, выходить из дому можно будет только, чтобы сходить за продуктами, на учебу, для занятия физкультурой на открытом воздухе и для обращения за медпомощью.

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Кроме того, жителям агломерации Мельбурна запретили выезжать за ее пределы, для этого на дорогах установят "жесткую границу" с блокпостами.

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Подобные меры были спровоцированы резким ростом количества случаев COVID-19 в штате Виктория за последние сутки – на 191, что является рекордным показателем за все время эпидемии. Таким образом, с начала распространения инфекции в регионе обнаружили 2 824 заболевших.

Напомним, ранее в Австралии оштрафовали христианскую секту, которая продавала отбеливатель под видом лекарства от COVID-19.

Также сообщалось, что несколько месяцев назад в этой стране начались испытания вакцины от COVID-19 на людях.

Вторая волна коронавируса начинается не только в Австралии, а и в других странах. Больше об этом в сюжете "Сегодня":

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