В Азербайджане бывшие заключенные открыли стрельбу по местным жителям

В результате погибли четыре человека, из них двое детей

Фото: Pixabay

Трое бывших заключенных открыли стрельбу по местным жителям на западе Азербайджана. В результате погибли четверо человек, столько же человек ранены, сообщает местное агентство Report.

По его данным, стрельба произошла на базаре на территории села Беюк Кесик в Агстафинском районе. В результате погибла мать с двумя детьми и продавец. Раненные госпитализировали в Агстафинскую районную больницу. Состояние одного из них тяжелое.

Одной из причин стрельбы считают месть. По факту случившегося идет расследование.

Ранее мы писали, что в американском Вашингтоне сотрудники Секретной службы США открыли огонь по мужчине, который попытался проникнуть на оцепленную территорию рядом с Белым домом. Инцидент произошел вскоре после того, как глава Белого дома отправился в Великобританию с государственным визитом.

Также, один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы у сельской школы в Ваикато на севере Новой Зеландии. По словам детектива-инспектора Грэма Питекли, полиция работает с одним человеком, пока нет оснований для розыска еще кого-либо в связи с данным инцидентом.

Кроме того, сообщалось, что в российском городе Вольск Саратовской области школьник напал на свою одноклассницу с топором, а затем пытался поджечь аудиторию. Перед атакой записал видеообращение и выложил его в соцсетях.

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