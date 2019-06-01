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В США произошла стрельба: минимум 11 человек погибло

1 июня, 02:20

Стрелявший — муниципальный служащий — мертв

Фото: AFP

Минимум 11 человек погибли во время стрельбы в пятницу в городе Вирджиния-Бич на востоке США (штат Вирджиния). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции.

По его данным, стрелявший — муниципальный служащий — мертв.

Напомним, в российском городе Вольск Саратовской области школьник напал на свою одноклассницу с топором, а затем пытался поджечь аудиторию. Перед атакой записал видеообращение и выложил его в соцсетях.

Как мы писали ранее, в черкасской школе распылили газ – виновнику грозит до семи лет лишения свободы. С признаками отравления 68 детей попали в больницу.

Также сообщалось о стрельбе в американской школе.


Напомним, ранее в США неизвестный открыл огонь по людям, которые вышли на пикники на одной из улиц Балтимора. Сначала сообщили, что один человек погиб и еще несколько людей ранены.

Затем появились детали страшной стрельбы. В полиции сообщили что стрельба была "очень целенаправленной", но о возможных мотивах говорить не стали, только добавили, что в тот момент на противоположных сторонах улицы проходило два пикника, и гильзы от патронов были найдены в двух разных местах.


Кроме этого, по меньшей мере четыре человека пострадали в результате нападения на синагогу в Пауэй (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США). Одного мужчину задержали на допрос в связи со стрельбой.

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Тег США, стрельба, погибшие, стрелок , Вирджиния

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Источник:

ТАСС

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