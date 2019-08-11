В Азербайджане в масштабном ДТП пострадали 19 человек

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В Азербайджане произошло жуткое ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легковушки. В результате аварии пострадали по меньшей мере 19 человек, рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

Автобусы и легковушка столкнулись на трассе Кюрдамир – Ширван на территории Гаджигабульского района Азербайджана. На данный момент все причины аварии выясняются.

"Согласно предварительным данным, пострадали 19 человек, в том числе один ребенок. Раненые доставлены в Ширванскую городскую и Кюрдамирскую районную больницы", — говорится в сообщении.

Напомним, не так давно в Канаде произошла авария с участием двух школьных автобусов, пострадали 69 человек. Авария произошла в 40 км от Монреаля. Детей перевозили из из летнего лагеря в городе Броссард. В автобусе находились школьники в возрасте от семи до 12 лет.

Кроме того, ранее в городе Агра в индийском штате Уттар-Прадеш на скоростном шоссе автобус упал в канал. Жертвами ДТП стали 29 людей, еще 17 пассажиров получили травмы.

Также мы сообщали, что в марте этого года в Польше украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце, попал в ДТП у населенного пункта Тур в Лодинском воеводстве. В результате аварии погиб водитель автобуса, еще два человека попали в больницу.

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