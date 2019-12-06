В Багдаде неизвестные открыли огонь по протестующим: есть жертвы

Кто стоит за этой провокацией, неизвестно

Видео: Reuters

Число жертв в результате стрельбы в центре Багдада возросло до 16 человек. Более 30 человек получили ранения. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас".

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Группа вооруженных людей на гражданских машинах подъехала к площади Эль-Хиляни и начала стрелять по находящимся там манифестантам. Кто стоит за этой провокацией, неизвестно. Протестующие призвали армию вмешаться и защитить их.

Напомним, что антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде городов, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Основные участники протестов – молодые мужчины, требующие обеспечить их работой.

Число погибших во время протестов в Иракево время столкновений полицейских и протестующих возросло до 340 человек. По данным полицейских и медиков, ранения получил как минимум 61 человек.

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