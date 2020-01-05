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В Багдаде снова обстреляли посольство США: ранены мирные жители

5 января, 22:46

Ракеты упали на территории «зеленой зоны»

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Минимум две ракеты разорвались 5 января близ посольства США в Багдаде.

Об этом сообщают арабские СМИ.

Ракеты упали на территории "зеленой зоны" в Багдаде, где расположены правительственные здания, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

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По данным телеканала, одна из ракет попала в жилой дом у посольства США, в результате чего были ранены мирные жители.

Ранее на этой неделе посольство также обстреливали ракетами.

Напомним, что ранее 63-летний генерал-лейтенант Аль-Кудс Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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Ирак Иран США посольство багдад обстрелы

Источники: Интерфакс-Украина , ТАСС

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