В Беларуси число лидеров оппозиции резко выросло: названа впечатляющая цифра

Приток людей был зафиксирован после возбуждения уголовного дела, говорит Мария Колесникова

Несмотря на то, что следователи вызывают на допросы, а суды – арестовывают членов президиума координационного совета белорусской оппозиции, в состав совета вошли более тысячи человек. Об этом рассказала член президиума Мария Колесникова, сообщает ТАСС.

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По словам Колесниковой, после того как было возбуждено уголовное дело по факту создания совета, от 450 человек поступили заявления о вступлении в него.

Напомним, Беларусь покинул бизнесмен Андрей Воронин, являвшийся членом КС от Брестской области. Оппозиционеру вменяют неуплату налогов и сокрытие доходов в особо крупном размере, за что ему грозит пять лет тюрьмы.

Также сообщалось, что в Беларуси координационный совет оппозиции объявили вне закона, поскольку этот орган не указан в основном законе республики, кроме того, конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов.

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