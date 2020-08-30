В Беларуси мать с ребенком забрали в милицию за рисунок флага на асфальте

4-летний малыш нарисовал домик, а мама — БЧБ-флаг и лозунги: «Жыве Беларусь!» и «Свободу политзаключенным»

В Беларуси 22-е сутки продолжаются массовые акции противников президента Лукашенко. Чтобы запугать оппозиционно настроенных граждан, власти натравливают силовиков даже на женщин с маленькими детьми. Один из таких вопиющих случаев произошел в 100-тысячном Новополоцке Витебской области.

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Вечером в пятницу, 28 августа, возле завода "Измеритель" Зоя Скворцова гуляла с четырехлетним сыном Яном, потом ребенок захотел порисовать мелом на асфальте. К нему присоединилась и мама. Малыш нарисовал домик, а мама — БЧБ-флаг и лозунги: "Жыве Беларусь!" и "Свободу политзаключенным". Охранник завода вызвал милицию — и женщину с ребенком забрали в горотдел, сообщает TUT.BY.

"Вылетел начальник охраны завода и начал нецензурно кричать на меня и сына. Я сделала ему замечание: "Почему вы хамите, да еще в присутствии ребенка?". Он возмущался: "Что ты тут нарисовала?". Я пояснила, что бело-красно-белый флаг не запрещен, это наша историческая символика. Начальник охраны сказал: "Это территория завода, рисовать тут ничего нельзя, смывайте свои рисунки", – рассказывает Зоя.

У молодой женщины была с собой вода — и она выполнила требование работника завода: "С большего я рисунки смыла. Надписи были почти не видны".

Однако начальник охраны тем временем вызвал милицию.

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"И нас с ребенком четырех лет повезли в ГОВД. Представьте, еду я в милицейской машине, на руках плачущий сын — он боялся людей в форме", – говорит мать ребенка.

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По дороге в горотдел у Яна лились слезы градом, он говорил: "Я боюсь!". Но от милиции на это не было никакой реакции, вспоминает Зоя. В ГОВД они провели полтора часа.

В понедельник, 31 августа, по делу Зои Скворцовой состоится суд. Ее обвиняют по части 2 статьи 21.14 КоАП Беларуси (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов). Она предусматривает наказание в виде штрафа до 25 базовых величин (до 675 белорусских рублей, т.е. около 7000 грн).

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в 100-тысячном райцентре Молодечно, в 70 километрах от Минска, в детском саду воспитательница закрыла трехлетнего ребенка в туалете за кричалку "Лукашенко – в автозак!".

Напомним, днем ранее, 29 августа, в Минске тысячи женщин вышли на марш, который попытались остановить выстроившиеся в шеренгу силовики, однако протестующие прорвали цепь ОМОНа.

Женщины в Минске разорвали цепь ОМОНа

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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