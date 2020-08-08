В Беларуси на досрочное голосование пришла треть избирателей

Меньше всего избирателей пришли на участки в столице страны

В Беларуси, где проходит досрочное голосование на выборах президента страны, явка избирателей составила 32,28%.

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Об этом сообщили в Центральном избирательном комитете страны.

Меньше всего людей пришли на избирательные участки в Минске, больше всего – в Гомельской области.

Результаты явки по данным за четыре минувших дня, оказались следующими:

- Брестская область 30,11%;

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- Витебская область 30,86%;

- Гомельская область 42,72%;

- Гродненская область 30,02%;

- Минская область 29,09%;

- Могилевская область 37,88%;

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- Минск 26,45%.

Между тем представители общественной инициативы "Честные люди" заявили о завышенных показателях явки в ходе досрочного голосования, которое проходит 4-8 августа, передает tut.by.

Как известно, основным днем президентских выборов назначено 9 августа. На этот пост претендуют пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

Напомним, после начала досрочного голосования на выборах президента Беларуси в стране задержали главу штаба и доверенное лицо участницы президентской гонки Светланы Тихановской – Марию Мороз.

Кроме того, с репрессиями столкнулись и другие кандидаты – банкир Виктор Бабарико и бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Первого вместе с сыном арестовали, обвинив в коррупции, а второй бежал из страны вместе с детьми и сейчас находится в Украине.

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