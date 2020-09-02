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В Беларуси на протестах задержали почти 80 человек

2 сентября, 00:41

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Задержания продолжаются

В Беларуси на акциях протеста 1 сентября в Минске, по предварительной информации, были задержаны 78 человек, сообщили правозащитники.

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"В списке задержанных в Минске за 1 сентября уже больше 70 человек. Многих из них отпустили, но часть все же проведет ночь в изоляторе до суда. В том числе и задержанные журналисты", – сообщает правозащитный центр "Весна" в своем Telegram-канале.

Сейчас правозащитники приводят список из 78 человек и отмечают, что он будет дополняться.

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки могут рассмотреть введение санкций против России в случае ее открытого силового вмешательства в ситуацию в Беларуси, где после выборов 9 августа вспыхнули протесты из-за фальсификаций.

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Напомним, на днях в Белом доме заявили, что несмотря на визит заместитель госсекретаря США в Россию для обсуждения ситуации в Беларуси, Россия по-прежнему должна не нарушать суверенитет Беларуси.

31 августа Латвия, Литва и Эстония ввели индивидуальные санкции в отношении Беларуси, став первыми странами Евросоюза, которые наказали белорусских политиков за фальсификации на президентских выборах и насилие над участниками вспыхнувших после этого протестов.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь задержание

Источник: Сегодня

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