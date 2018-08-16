В Беларуси от удара молнии загорелся 150-летний костел

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Последний раз храм горел во время Второй мировой войны


Под Гродно от удара молнии загорелся костел. Фото: grodnonews.by

В деревне Гожа, недалеко от Гродно, от удара молнии загорелся костел. К счастью, серьезного ущерба возгорание храму не нанесло: пожарные прибыли на место происшествия оперативно, сообщает белорусский портал news.tut.by.

Сообщение о пожаре в гожском костеле поступило в 18.27 во вторник, 14 августа. На место происшествия прибыли шесть пожарных расчетов.

"В результате в помещении сакристии (ризницы) повреждены перекрытия на площади 15 квадратных метров, электрощит, имущество, церковная литература, в храме закопчен потолок и стены. Причина пожара устанавливается", – сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Основная версия – молния, которая, по словам очевидцев, попала в правую башню костела. Костел святых Апостолов Петра и Павла был построен в 1869 году. Последний раз храм горел во время Второй мировой войны. А недавно он был отреставрирован.

Накануне в боинг с российскими туристами ударила молния.

Напомним, в Африке молния попала в крышу церкви и убила пятнадцать человек. Трагедия произошла в субботу, 10 марта, когда в церкви Руанды собрались люди, чтобы услышать пение хора. В церкви не было громоотвода, так как у ее руководства не было средств за оплату установки защиты. В этот день начался сильный дождь с грозой. Одиннадцать человек умерло на месте. 

Также мы писали, что не менее 15 человек пострадали в результате удара молнии на музыкальном фестивале Vieux Canal на северо-востоке Франции
храм, костел, молния

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