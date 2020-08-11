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В Беларуси протестующие объявили бессрочную забастовку

11 августа, 01:30

Елена Вус Елена Вус

Протестующие считают, что это самый эффективный метод борьбы против диктаторских режимов

Со вторника, 11 августа, в Беларуси на всех предприятиях протестующие объявили акцию бессрочной забастовки. Отмечается, что это самый эффективный метод борьбы против "диктаторских режимов и механизм защиты своих интересов".

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Об этом сообщает информационный портал NEXTA в Telegram.

"Это проверено временем и всей историей профсоюзного движения. Задержать кого-либо невозможно, уволить всех – тоже", - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники Белорусского металлургического завода, одного из крупнейших предприятий Беларуси, уже остановили работу из-за "нечестных выборов".

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Напомним, во время протестов в Беларуси были задержаны около трех тысяч участников акций – об этом заявило МВД страны. Протесты прошли в 33 населенных пунктах страны. Пострадали, по официальным данным, 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц.

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Напомним, утром 10 августа Центризбирком Беларуси объявил результаты на выборах президента . По предварительным данным комиссии, на выборах победил Александр Лукашенко с результатом 80,23%.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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