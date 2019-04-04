В Беларуси снесли мемориал жертвам коммунистов

Кресты были установлены оппозиционерами в прошлом году на месте расстрелов НКВД своих жертв

Фото: Wikipedia

В Беларуси снесли мемориал жертвам коммунистов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/607/c22/5ca607c22f662.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/607/c22/5ca607c22f662.jpg 2019-04-04T16:34:00+03:00 Другие страны Кресты были установлены оппозиционерами в прошлом году на месте расстрелов НКВД своих жертв

Власти Беларуси снесли в урочище Куропаты под Минском кресты, установленные активистами в прошлом году в знак памяти жертв сталинских репрессий.

Точное количество захороненных в братских могилах неизвестно – по разным данным в них лежат от нескольких десятков до 250 тыс. останков белорусов, русских, поляков, евреев и литовцев.

В местном министерстве лесного хозяйства происходящее уже назвали санкционированными действиями.

"Министерство информирует граждан о проведении плановых работ по благоустройству лесного фонда. Данные работы, в том числе проводятся в Куропатах, территория которых является историко-культурной ценностью и землями государственного лесного фонда", – заявили в ведомстве 4 апреля.

В министерстве подчеркнули, что в рамках проводимых работ "проводится монтаж ограждений, удаление отдельных сооружений", а сносят только те объекты, которые "были установлены без какой-либо разрешительной документации, то есть являющиеся незаконно установленными".

Против сноса крестов выступили глава Римско-католической церкви в Белоруссии Тадеуш Кондрусевич. Призвав власти прекратить снос крестов, он напомнил о необходимости расследование, чтобы "иметь уверенность в том, что здесь произошло".

Отдельно от этого он подчеркнул, что, установив кресты, активисты хотели обозначить место захоронения во время своих молитв, и отметил, что власти выбрали неудачный момент, чтобы их снести – в Великий пост.

Ряд оппозиционных активистов, включая лауреата Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, также призвали белорусские власти остановиться.

Напомним, ранее белорусский аналитик Игорь Тышкевич рассказал сайту "Сегодня" о том, как со временем менялась позиция официального Минска по Куропатам.

Мы также писали, что во Львове снесли 30-метровую стелу Монумента боевой славы советских Вооруженных сил.

Кроме того, сообщалось о том, что в мэрии Новосибирска согласовали установку памятника Иосифу Сталину возле здания обкома КПРФ.

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