В Беларуси уже в 1,5 раза больше зараженных коронавирусом, чем в Украине

Общее количество заражений в стране превысило отметку в 20 тысяч

В Беларуси продолжается прирост зараженных коронавирусом – который день подряд в стране фиксируют больше 900 новых пациентов с COVID-19.

Так, 7 мая Министерство здравоохранения сообщило, что совокупное количество заразившихся в Беларуси достигает 20 168 человек, то есть в полтора раза больше, чем в Украине, где пока официально обнаружили 13,6 тысячи заболевших.

В то же время, накануне коронавирус подтвердили еще у 913 человек. Но это не является рекордом для страны – 29 апреля аналогичный диагноз поставили 973 людям.

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При этом за прошедшие сутки в Беларуси выздоровели 679 человек, у которых ранее подтвердился диагноз COVID-19. А всего с начала эпидемии инфекцию в стране победили 5 067 человек, но еще 116 скончались, в том числе четверо за последние сутки.

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Отмечается, что всего Минздрав провел 229 466 тестов.

Усложняет эпидемиологическую ситуацию в Беларуси отрицание ее президентом Александром Лукашенко масштабов распространения вируса и его опасности. В частности, несмотря на предостережения и все призывы Всемирной организации здравоохранения, он настаивает на необходимости проведения парада на День победы 9 мая. Также он отказывается переносить президентские выборы.

Больше о "карантине по-белорусски" вы можете узнать в видеосюжете:

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