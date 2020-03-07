В Беларуси вылечили первого человека с коронавирусом

В Беларуси врачам удалось вылечить пациента с коронавирусом.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
"В Беларуси излечен первый пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция". У студента из Ирана получен первый отрицательный результат на наличие РНК коронавируса", - говорится в сообщении.
Также врачи добавили, что иранский юноша "был первым человеком в Беларуси, у которого было диагностировано это заболевание".
"На сегодняшний момент пациент чувствует себя удовлетворительно", - заверили в Минздраве.
Между тем, пациент до сих пор остается под присмотром врачей – выписка запланирована на конец следующей недели.
Всего в Беларуси было зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусом.
В сообщении говорится о том, что "все шесть пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция, чувствуют себя удовлетворительно: признаков заболевания нет, температура тела нормальная".
"По истечении 14-дневного карантина и двух отрицательных результатов тестирования они также могут быть выписаны", – заверили врачи.
Напомним, что ранее первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Польше. По словам главы Минздрава страны, заболевший приехал из Германии и был госпитализирован в городе Зелена-Гура.
Стоит добавить, что коронавирус COVID-19 зафиксировали и в Украине: привез вирус в страну житель Черновцов, который только недавно вернулся из путешествия с женой по Италии.
Отметим, что в ближайшие недели в странах Евросоюза ожидают всплеск случаев заражения китайским коронавирусом.
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