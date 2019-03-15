В Боливии произошло мощное землетрясение
Магнитуда подземных толчков составила 6,3 баллов
Боливию всколыхнуло мощное землетрясение с магнитудой 6,3. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По данным службы, эпицентр подземных толчков находился в 58,9 километрах к юго-востоку от города Кочабамба. Очаг землетрясения залегал на глубине 358 километров.
На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Напомним, не так давно землетрясение магнитудой 4,6 произошло в юго-восточной части Тайваня. Его эпицентр, как сообщила сейсмологическая служба острова, находился на побережье уезда Тайдун.
А в конце февраля 2019 года в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Кроме того, ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября 2018 года, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов.
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