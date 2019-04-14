Война в Ливии: в боях возле Триполи погибли более 120 человек, сотни ранены

Во Всемирной организации здравоохранения обнародовали новые данные по боям за Триполи











Жертвами последнего витка насилия в охваченной двоевластием Ливии стали более 120 человек и еще более полутысячи были ранены.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в результате боевых действий в районе ливийской столицы Триполи как минимум 121 человек погиб и еще не менее 561 были ранены.

Напомним, ранее сообщалось о 51 погибшем. Среди убитых числятся гражданские лица, а также два врача ВОЗ, которые погибли, пытаясь эвакуировать раненых из зон конфликта.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне.

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