В Бразилии разорившийся бизнесмен покончил с собой на встрече с министром энергетики

Свидетелями смерти мужчины стали несколько десятков человек

Фото: Pixabay

Бразильский предприниматель Сади Паулу Кастиэл Житз совершил самоубийство во время мероприятия, на котором присутствовали министр горнорудной промышленности и энергетики страны Бенту Коста Лима Лейте и губернатор штата Сержипи Беливалду Шагас. Об этом сообщил в четверг информационный интернет-портал UOL ("У-о-эли").

По его данным, 70-летний мужчина покончил с собой в конференц-зале одного из отелей города Аракажу (северо-восток Бразилии), где в тот момент проходила церемония открытия газового симпозиума. Свидетелями его смерти стали несколько десятков человек. Кроме того, прямая трансляция мероприятия велась через соцсети, однако на видео сам инцидент не попал — были слышны шум и паника в зале после произошедшего.

Как сообщил UOL, Житз был владельцем компании, которая занималась отделочными работами. Недавно она объявила о банкротстве из-за накопившейся задолженности по газу.

По предварительной информации, именно эта ситуация и стала причиной самоубийства. Правительство штата Сержипи, где произошло ЧП, в "Твиттере" объявило об отмене симпозиума в связи с произошедшим.

Тем временем, Тина Тернер впервые назвала причины самоубийства сына. Спустя год после смерти певица заговорила о суициде.

Ранее в прокуратуре назвали основную версию гибели нардепа Тымчука. В последнее время погибший находился в депрессивном состоянии.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 июня Дмитрия Тымчука в собственной квартире со смертельным ранением в голову обнаружила его жена. Полиция проводит следственные действия. В свою очередь в полиции заявили, что по факту смерти народного депутата открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Кроме того, стало известно о возможном исчезновении ювелирных изделий из квартиры погибшего. Также были названы три версии гибели Тымчука.

Отметим, что погибший нардеп являлся координатором группы "Информационное сопротивление" и получил широкую известность, освещая оккупацию Крыма Российской Федерацией и события на Донбассе. Читайте подробней, кем был Дмитрий Тымчук.

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