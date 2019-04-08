В Бразилии рухнул мост: машины с людьми поглотила река
Авария случилась из-за того, как грузовое судно врезалось в одну из опор моста
В Бразилии, где ранее 176 человек стали жертвами прорыва плотины, пять человек пропали без вести после частичного крушения моста на севере страны.
Инцидент случился 6 апреля в штате Пара после того, как в одну из опор врезалось грузовое судно, перевозившее пальмовое масло. В результате аварии рухнул 268-метровый участок конструкции через реку Моху.
В момент происшествия на мосту находились как минимум два автомобиля с пассажирами, которые также упали в воду.
По данным следствия, члены экипажа потеряли управление судном, но когда остановили двигатель, плавсредство легло на дрейф и столкнулось с опорой моста.
На месте случившегося продолжают работать аквалангисты, поскольку после обвала пять человек были объявлены пропавшими без вести.
Губернатор штата Хелдер Барбальо уже пообещал в ближайшее время объявить чрезвычайное положение, а администрация города Белем, возле которого случилось ЧП, уже организовала баржевую транспортировку с берега на берег.
Primeiros registros que temos sobre a queda da terceira ponte do Moju. Vou informando vocês por aqui. Neste momento sobrevoando a área com Cel. Dilson da PM, Cel. Hayman e o secretário de Segurança Ualame Machado. pic.twitter.com/OkKRMZRjBq— Helder Barbalho (@helderbarbalho) 6 апреля 2019 г.
Кроме того, в ближайшее время вокруг колонн всех мостов в Пара собираются установить специальные защитные сооружения.
Напомним, в прошлом месяце на Бразилию обрушились страшные ливни, жертвами которых стали не менее 12 человек.
Мы также писали о продолжительных ливнях в Бразилии, жертвами которых стали несколько человек. Больше всего от осадков пострадал Рио-де-Жанейро.
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