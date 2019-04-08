В Бразилии рухнул мост: машины с людьми поглотила река

Авария случилась из-за того, как грузовое судно врезалось в одну из опор моста

Фото: REUTERS/Fernando Araujo.

В Бразилии рухнул мост: машины с людьми поглотила река //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a58/938/5caa58938ce14.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a58/938/5caa58938ce14.jpg 2019-04-08T05:06:00+03:00 Другие страны Авария случилась из-за того, как грузовое судно врезалось в одну из опор моста

В Бразилии, где ранее 176 человек стали жертвами прорыва плотины, пять человек пропали без вести после частичного крушения моста на севере страны.

Инцидент случился 6 апреля в штате Пара после того, как в одну из опор врезалось грузовое судно, перевозившее пальмовое масло. В результате аварии рухнул 268-метровый участок конструкции через реку Моху.











В момент происшествия на мосту находились как минимум два автомобиля с пассажирами, которые также упали в воду.

По данным следствия, члены экипажа потеряли управление судном, но когда остановили двигатель, плавсредство легло на дрейф и столкнулось с опорой моста.

На месте случившегося продолжают работать аквалангисты, поскольку после обвала пять человек были объявлены пропавшими без вести.

Губернатор штата Хелдер Барбальо уже пообещал в ближайшее время объявить чрезвычайное положение, а администрация города Белем, возле которого случилось ЧП, уже организовала баржевую транспортировку с берега на берег.

Primeiros registros que temos sobre a queda da terceira ponte do Moju. Vou informando vocês por aqui. Neste momento sobrevoando a área com Cel. Dilson da PM, Cel. Hayman e o secretário de Segurança Ualame Machado. pic.twitter.com/OkKRMZRjBq — Helder Barbalho (@helderbarbalho) 6 апреля 2019 г.

Кроме того, в ближайшее время вокруг колонн всех мостов в Пара собираются установить специальные защитные сооружения.

Напомним, в прошлом месяце на Бразилию обрушились страшные ливни, жертвами которых стали не менее 12 человек.

Мы также писали о продолжительных ливнях в Бразилии, жертвами которых стали несколько человек. Больше всего от осадков пострадал Рио-де-Жанейро.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Бразилии рухнул мост: машины с людьми поглотила река". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.