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В Бразилии рухнул мост: машины с людьми поглотила река

Сегодня, 05:06

Авария случилась из-за того, как грузовое судно врезалось в одну из опор моста

Фото: REUTERS/Fernando Araujo
Фото: REUTERS/Fernando Araujo.
В Бразилии рухнул мост: машины с людьми поглотила река //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a58/938/5caa58938ce14.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a58/938/5caa58938ce14.jpg Другие страны Авария случилась из-за того, как грузовое судно врезалось в одну из опор моста

В Бразилии, где ранее 176 человек стали жертвами прорыва плотины, пять человек пропали без вести после частичного крушения моста на севере страны.

Инцидент случился 6 апреля в штате Пара после того, как в одну из опор врезалось грузовое судно, перевозившее пальмовое масло. В результате аварии рухнул 268-метровый участок конструкции через реку Моху.

В момент происшествия на мосту находились как минимум два автомобиля с пассажирами, которые также упали в воду.

По данным следствия, члены экипажа потеряли управление судном, но когда остановили двигатель, плавсредство легло на дрейф и столкнулось с опорой моста.

На месте случившегося продолжают работать аквалангисты, поскольку после обвала пять человек были объявлены пропавшими без вести.

Губернатор штата Хелдер Барбальо уже пообещал в ближайшее время объявить чрезвычайное положение, а администрация города Белем, возле которого случилось ЧП, уже организовала баржевую транспортировку с берега на берег.

Кроме того, в ближайшее время вокруг колонн всех мостов в Пара собираются установить специальные защитные сооружения.

Напомним, в прошлом месяце на Бразилию обрушились страшные ливни, жертвами которых стали не менее 12 человек.


Мы также писали о продолжительных ливнях в Бразилии, жертвами которых стали несколько человек. Больше всего от осадков пострадал Рио-де-Жанейро. 

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Тег Бразилия, корабль, мост, обрушение, судно

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