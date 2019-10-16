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В Бразилии рухнул семиэтажный жилой дом, есть жертвы

16 октября, 01:54

За жизнь одного из пострадавших борются врачи

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Утром 15 октября в бразильской Форталезе обрушилось семиэтажное жилое здание, которое находилось в фешенебельном районе города. Информации о том, что дом был возведен незаконно, нет.

Из-под завалов рухнувшего дома извлекли девять человек. Об этом во вторник, 15 октября, сообщил телеканал Globo.

Видео: Reuters

Ранее была подтверждена гибель одного человека. По заявлению родственников, еще десять человек числятся пропавшими без вести.

За жизнь одного из пострадавших борются врачи.

Окружающие улицы заблокированы полицией, пожарная служба эвакуировала жителей из соседних домов в связи с опасностью взрыва из-за утечки газа.

По словам свидетелей, рухнувшее здание находилось в стадии реконструкции. Однако Совет по архитектуре и урбанизму Бразилии не обнаружил в реестре сведений об ответственных за работы в рухнувшем доме.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере шесть человек погибли, более 30 пострадали в результате обрушения крыши общественного здания в городе Уанкайо в центральной части Перу.

А в США произошло обрушение высотного здания на стройке в центре Нового Орлеана, где возводили новый отель.

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