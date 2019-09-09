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В Бразилии женщина родила двойню от анонимного донора, который был ее сыном

9 сентября, 05:33

История, достойная бразильского сериала, произошла в реальной жизни

В Бразилии женщина родила двойню от собственного сына: удивительная история произошла после искусственного оплодотворения яйцеклетки анонимного донора сперматозоидами сына-гея.

45-летняя женщина выносила собственных внуков – на свет появились мальчик и девочка, Ноа и Мария.

Малыши пока что находятся под бдительным присмотром врачей – они родились раньше времени. Мальчика забрали в отделение интенсивной терапии, впрочем, обещают скорое воссоединение семьи.

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"Совсем скоро сын будет с нами, хвала Богу. Моя мама чудесно выглядит", – уверен случайный отец собственных "братьев".

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Встреча освобожденных украинцев в Борисполе / REUTERS/Gleb Garanich

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине насчитывается 160 тыс. многодетных семей, в которых есть дети в возрасте до шести лет. До конца 2019 года таким родителям дополнительно выплатят более 2,4 млрд грн. Об этом писала пресс-служба Кабинета министров, напомнив, что такая помощь назначается с 1 апреля на каждого третьего и последующего ребенка – ежемесячно по 1700 грн. Выплаты будут осуществляться до тех пор, пока ребенку не исполнится шесть лет.

Читайте, как получить выплаты.

Напомним, 13 марта Кабинет министров Украины решил запустить механизм дополнительных выплат для многодетных семей с 1 апреля.

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Бразилия донор двойня

Источник: Сегодня

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