В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, где люди жгут вышки 5G из-за фейка о COVID-19, за сутки жертвами пандемии коронавируса стали 938 человек. Это наибольшее количество погибших за день с начала эпидемии.
Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.
В частности, по данным на утро 8 апреля, всего тесты на коронавирус сдали 282 тысячи 74 человека.
Сейчас результаты тестов известны относительно 232 тысяч 708 человек. Из них подтверждено инфицирование коронавирусом у 60 тысяч 733 человек. За сутки число инфицированных возросло на 5 тысяч 492 человека.
При этом, последние данные о смертности от коронавируса в Великобритании зафиксированы по состоянию на вечер 7 апреля.
В частности, количество летальных случаев возросло до 7 тысяч 97.
Таким образом, в Британии от коронавируса за сутки умерли 938 человек.
В свою очередь, ведущие мировые аналитики по данным о заболеваниях прогнозируют, что Великобритания станет страной, наиболее сильно пострадавшей от пандемии COVID-19 в Европе, и на ее долю придется более 40% всех летальных случаев на всем континенте.
Но неутешительные прогнозы, очевидно, не слишком пугают некоторых британцев. Так, житель британского Болтона Аарон Дэвидсон решил развлечь соседей, которые вынуждены находиться дома из-завспышки коронавируса. Аарон устроил на улице игру в лото.
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