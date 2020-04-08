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В Британии за сутки жертвами COVID-19 стали более 900 человек

8 апреля, 22:19

Елена Вус

Общее количество летальных случаев в Великобритании возросло до 7 тысяч 97

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, где люди жгут вышки 5G из-за фейка о COVID-19, за сутки жертвами пандемии коронавируса стали 938 человек. Это наибольшее количество погибших за день с начала эпидемии.

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

В частности, по данным на утро 8 апреля, всего тесты на коронавирус сдали 282 тысячи 74 человека.

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Сейчас результаты тестов известны относительно 232 тысяч 708 человек. Из них подтверждено инфицирование коронавирусом у 60 тысяч 733 человек. За сутки число инфицированных возросло на 5 тысяч 492 человека.

При этом, последние данные о смертности от коронавируса в Великобритании зафиксированы по состоянию на вечер 7 апреля.

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В частности, количество летальных случаев возросло до 7 тысяч 97.

Таким образом, в Британии от коронавируса за сутки умерли 938 человек.

В свою очередь, ведущие мировые аналитики по данным о заболеваниях прогнозируют, что Великобритания станет страной, наиболее сильно пострадавшей от пандемии COVID-19 в Европе, и на ее долю придется более 40% всех летальных случаев на всем континенте.

Но неутешительные прогнозы, очевидно, не слишком пугают некоторых британцев. Так, житель британского Болтона Аарон Дэвидсон решил развлечь соседей, которые вынуждены находиться дома из-завспышки коронавируса. Аарон устроил на улице игру в лото.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания смерть жертвы заражение коронавирус COVID-19

Источник: УНИАН

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