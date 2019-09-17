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В четырех странах Центральной Америки произошел блэкаут

17 сентября, 06:07

Сбой в работе был вызван аварией на территории Никарагуа

/ Фото: REUTERS/Jorge Cabrera

Четыре страны Центральной Америки — Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор — оказались полностью или частично обесточены из-за аварии в системе электроснабжения. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Гондураса.

По ее данным, сбой в работе Системы центральноамериканской электроэнергетической интеграции был вызван аварией на территории Никарагуа. Более подробной информации обнародовано не было. К настоящему времени энергоснабжение региона восстановлено практически в полном объеме.

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Напомним, что блэкауты — частое явление в Венесуэле.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. Согласно последним данным ООН, страну покинули уже порядка 3,5 млн человек.

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Напомним, что с начала марта 2019 года в Боливарианской Республике идут отключения электричества, затрагивающие большинство регионов страны. Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался столичный Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества. После этого блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле"

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Источник: ТАСС

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