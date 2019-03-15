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В Дагестане между подростками произошла перестрелка

Сегодня, 00:58

Оба подростка госпитализированы

В Днепре задержали подозреваемых в разбое
В Днепре задержали подозреваемых в разбое. Фото: Нацполиция
В Дагестане между подростками произошла перестрелка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7d9/e8c/5c87d9e8c15a8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7d9/e8c/5c87d9e8c15a8.png Другие страны Оба подростка госпитализированы

В Дагестане два подростка 2004 года устроили перестрелку. Вооруженный конфликт между двумя подростками произошел в селе Хаджалмахи Левашинского района Дагестана.

По предварительным данным, два подростка ранили друг друга из огнестрельного оружия. Оба подростка госпитализированы.

Состояние одного – средней степени тяжести, состояние второго – тяжелое.

Напомним, ранее двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда. Пострадавший был госпитализирован с ранениями головы и шеи.

Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения. Кроме того, в ходе расследования покушения на жизнь офицера полиции копы сумели установить, что заказчик убийства находится за границей.

Напомним, что недавно в Луцке накануне на улице Набережной гремела стрельба. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников.

Установлено, что один человек погиб, еще двое госпитализированы. Как одну из основных версий следствие рассматривает бандитские разборки двух групп с применением огнестрельного и холодного оружия.

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Тег подростки, стрельба, дегестан, конфликт

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Источник:

Интерфакс

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