В Дагестане между подростками произошла перестрелка

Оба подростка госпитализированы

В Днепре задержали подозреваемых в разбое. Фото: Нацполиция

В Дагестане между подростками произошла перестрелка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7d9/e8c/5c87d9e8c15a8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7d9/e8c/5c87d9e8c15a8.png 2019-03-15T00:58:34+02:00 Другие страны Оба подростка госпитализированы

В Дагестане два подростка 2004 года устроили перестрелку. Вооруженный конфликт между двумя подростками произошел в селе Хаджалмахи Левашинского района Дагестана.

По предварительным данным, два подростка ранили друг друга из огнестрельного оружия. Оба подростка госпитализированы.

Состояние одного – средней степени тяжести, состояние второго – тяжелое.

Напомним, ранее двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда. Пострадавший был госпитализирован с ранениями головы и шеи.

Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения. Кроме того, в ходе расследования покушения на жизнь офицера полиции копы сумели установить, что заказчик убийства находится за границей.

Напомним, что недавно в Луцке накануне на улице Набережной гремела стрельба. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников.

Установлено, что один человек погиб, еще двое госпитализированы. Как одну из основных версий следствие рассматривает бандитские разборки двух групп с применением огнестрельного и холодного оружия.

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Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.