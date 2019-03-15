В Дагестане между подростками произошла перестрелка
Оба подростка госпитализированы
В Дагестане два подростка 2004 года устроили перестрелку. Вооруженный конфликт между двумя подростками произошел в селе Хаджалмахи Левашинского района Дагестана.
По предварительным данным, два подростка ранили друг друга из огнестрельного оружия. Оба подростка госпитализированы.
Состояние одного – средней степени тяжести, состояние второго – тяжелое.
Напомним, ранее двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда. Пострадавший был госпитализирован с ранениями головы и шеи.
Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения. Кроме того, в ходе расследования покушения на жизнь офицера полиции копы сумели установить, что заказчик убийства находится за границей.
Напомним, что недавно в Луцке накануне на улице Набережной гремела стрельба. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников.
Установлено, что один человек погиб, еще двое госпитализированы. Как одну из основных версий следствие рассматривает бандитские разборки двух групп с применением огнестрельного и холодного оружия.
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