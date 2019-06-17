В Дании хотят пересмотреть позицию по "Северному потоку – 2"

Победившая на выборах партия выступала против российского газопровода и хочет заново оценить ситуацию

Фото: nord-stream.com

Пока США намереваются ударить санкциями по "Северному потоку – 2", Дания рассматривает вариант пересмотра и уточнения своей позиции по российскому газопроводу, так как Россия хочет проложить его в датских территориальных водах.

Отмечается, что одержавшая победу на парламентских выборах социал-демократическая партия Дании считает необходимым вернуться к проблеме проекта "Северный поток-2" и уточнить позицию Копенгагена. Как заявил представитель МИД Дании Ник Хеккеруп, министерство должно провести оценку ситуации, и уже на основании ее вынести финальное решение.

В то же время он подтвердил, что победители выборов все еще против российского проекта, но позиция может быть пересмотрена.

Местные датские СМИ отмечают, что социал-демократы еще будучи в оппозиции призывали власти страны не допустить строительства газопровода через территориальные воды Дании.

Напомним, национальное энергетическое агентство Дании 27 марта приняло промежуточное решение по "Северному потоку – 2". В "Нафтогазе Украины" заявили, что таким образом Дания выступила против строительства газопровода "Северный поток – 2" в своих территориальных водах. Но оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG опроверг эту информацию. В компании подчеркнули: Датское энергетическое агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта, а не запретило его. Позже пресс-служба Датского энергетического агентства также уточнила, что "не может подтвердить, что ведомство сказало "нет" проекту Nord Stream 2".

Впрочем, как подчеркивают в "Нафтогазе", речь идет о маршруте на юго-востоке от острова Борнхольм. Этот маршрут проходит не по территории Дании, в ее территориальных водах. При этом речи о северо-западном маршруте уже не идет, то есть, скорее всего, "Северному потоку – 2" все же предстоит изменить планы.

Но в апреле Россия подала новую заявку по маршруту "Северного потока – 2" в Дании. Строители газопровода уже в третий раз обращаются к датским властям. Теперь Датское энергетическое агентство проведет экологическую оценку проекта, в том числе соответствующие консультации с другими странами. Только после этого оно сможет совместно с застройщиком рассмотреть полученные результаты и вынести решение.

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