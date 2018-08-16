В деле о расстреле журналистов в Африке всплыли любопытные подробности

Убийцы не забрали из авто некоторые вещи, которые ценны для грабителей

Группа по расследованию убийства журналистов в Центральноафриканской республике, созданная российским бизнесменом Михаилом Ходорковским, считает версию о грабеже "не выдерживающей критики", об этом сообщает проект МБХ.

Источники группы указывают, что 30 июля 2018 преступники ждали на дороге между населенными пунктами Сибю и Декоа именно автомобиль с журналистом Орханом Джемалем, режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко.

Расследователи со ссылкой на свои источники на блокпосте, через который проезжал автомобиль с журналистами, заявляют, что незадолго до них (точно после 18:00 и закрытия шлагбаумов) мимо этого же блокпост проехала как минимум еще одна машина "с тремя вооруженными белыми людьми, похожими на наемников, и двумя африканцами".

"Информаторы пока не смогли установить, куда ехала эта машина в пределах видимости от машины с журналистами. Но известно, что через час она проехала блокпост в обратном направлении", – сообщают члены группы.

По словам расследователей, жители расположенного неподалеку села Кпаку посетили позже место трагедии и сообщили информаторам, что на месте происшествия были следы небольшого лагеря – группа из около 10 человек ожидала там автомобиль с журналистами в течение нескольких часов.

"Таким образом, организаторы преступления знали, что этот автомобиль изменит изначально запланированный маршрут и поедет не на восток, к Бамбари, а на север, в Деко", – делает вывод группа.

Расследователи добавляют, что убийцы не забрали из авто некоторые вещи, "которые ценны для грабителя", в том числе три канистры с бензином. В то же время они забрали видеоаппаратуру.

Напомним, 30 июля журналистов убили неизвестные в Центральноафриканской Республике. Съемочная группа приехала в ЦАР для создания документального фильма о русских наемников.

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в ЦАР. Они проводили расследование деятельности российской частной военной компании "Вагнера" и золотые прииски. Тела погибших нашли на дороге в 23 км от города Сибю.

По официальной версии, повстанцы напали на журналистов с целью ограбленияи убили их при попытке сопротивления.