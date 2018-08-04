Появились новые подробности убийства российских журналистов в ЦАР

Журналисты сменили авиарейс и дату прибытия, а также имели проблемы со связью

Замглавы Центра управления расследованиями РФ Анастасия Горшкова и друг погибшего российского оператора Кирилла Радченко сообщили новые подробности о смерти российских журналистов в Центральноафриканской республике.

Выяснилось, что журналисты должны были приехать в столицу ЦАР Банги 30 июля, однако прилетели на 2 дня раньше из-за изменения расписания рейса из Марокко в Банги. В связи с этим они не вышли сразу на контакт с водителем и местным консультантом Мартином. С Мартином удалось наладить связь только отдаленно. Кроме того, прибывший водитель плохо говорил по-английски.

30 июля журналисты с водителем выехали в город Бамбари, который находится в 400 км от Банги. Там должна была пройти встреча с Мартином, связь с которым была неустойчивой. Как уточнила Горшкова, Мартин с опозданием отвечал на сообщения журналистов. Так, журналисты использовали SIM-карты местного оператора, хотя у них не было спутникового телефона.

В свою очередь друг Радченко рассказал, что SIM-карта российского оператора, которую он использовал, возобновила работу во вторник, 31 июля, через день после гибели журналистов. Также началась активность и в аккаунте погибшего в Telegram. Старый чат был удален, а вместо него появился новый. Неясно, каким образом телефон подключился к сети и кто ним пользуется.

Напомним, российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в ЦАР. Они проводили расследование деятельности российской частной военной компании "Вагнера" и золотые прииски. Тела погибших нашли на дороге в 23 км от города Сибю.

По официальной версии, повстанцы напали на журналистов с целью ограбления и убили их при попытке сопротивления.