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В Доминиканской Республике разбился вертолет, есть погибшие

23 мая, 06:57

Еще до падения вертолет загорелся

Фото: Pixabay

Вертолет, на борту которого находилось три человека, потерпел крушение в провинции Пуэрто-Плата на севере Доминиканской Республики. Об этом пишет газета Le National

Еще до падения вертолет загорелся. Двое находившихся на его борту руководителей телекоммуникационных компаний республики погибли при падении. Пилот скончался в больнице от полученных ожогов.

Доминиканский институт гражданской авиации сейчас проводит работу по установлению причин авиакатастрофы. Вертолет был частным. 

Напомним, не так давно в штате Кинтана-Роо на юго-востоке Мексики разбился легкий самолет марки Cessna. На борту воздушного судна находились два человека, они оба погибли. 

Кроме того, ранее в Мексике разбился еще один самолет. Bombardier Challenger 601, упавший в штате Коауила на севере Мексики, предположительно, потерял управление и врезался в землю на очень высокой скорости. Такое мнение экспертов обнародовала газета Milenio. Жертвами трагедии стали трое членов экипажа и 10 пассажиров

Ранее в России у вертолета при посадке отломился хвост. Авария с вертолетом авиакомпании "Ямал" в селе Нори едва не стоила жизни 22 пассажирам и трем членам экипажа.

Кроме того, в результате крушения транспортного вертолета российского производства Ми-17 на севере Индии погибли два человека.

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Тег крушение, жертвы, вертолет, погибшие, авиакатастрофа, Доминикана

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Источник:

ТАСС

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