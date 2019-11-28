Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,4

В Facebook и Instagram случился глобальный сбой: кого задело

28 ноября, 17:44

Миллионы пользователей соцсетей не могут авторизоваться или посмотреть ленту новостей

Фото: REUTERS/Thomas White

Фото: REUTERS/Thomas White

Спустя всего пару дней после последнего сбоя в работе социальной сети Facebook пользователи по всему миру вновь сообщили о проблемах.

Жалобы стали поступать с 16:00 по киевскому времени. 36% пользователей не могут авторизоваться в аккаунтах, еще треть не может просматривать ленту, а у 29% соцсеть вообще не открывается.

Судя по данным сервиса Downdetector, больше всего сбои затронули США, Великобританию, Францию и Бразилию.

Реклама

Кроме того, примерно в то же время сбои начались и в работе Instagram: у 74% пользователей наблюдаются проблемы с доступом к ленте новостей, 15% не могут залогиниться и еще у 10% случились сбои в работе со сториз.

В тренде
Тайное оружие Кремля и украинка в правительстве Канады: главные новости мира
Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Больше всего жалоб поступило из Франции, также со сбоями столкнулись пользователи в США, Бразилии и в европейской части России.

В связи с этим пользователи ринулись в Twitter, чтобы выразить свое огорчение и недовольство тем, что в последнее время сбои в Facebook происходят едва ли не каждую неделю.

Напомним, что этим летом Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала компанию Facebook на 5 млрд долларов за нарушение правил относительно конфиденциальных данных пользователей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

интернет Facebook соцсети Instagram сбой

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео
Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видеоFun
"Хиросима" у берегов Китая: что известно о подводном взрывеДругие страны
Прежних цен больше не будет: в Турции сделали заявление для туристов
Прежних цен больше не будет: в Турции сделали заявление для туристовTravel
Зверское убийство сирийца российскими наемниками: Генпрокуратура РФ сделала заявление
Зверское убийство сирийца российскими наемниками: Генпрокуратура РФ сделала заявлениеРоссия
Эрдоган раскрыл детали переговоров с Трампом по российским С-400
Эрдоган раскрыл детали переговоров с Трампом по российским С-400США
Сеть удивили провокационные снимки сына президента
Сеть удивили провокационные снимки сына президентаFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...