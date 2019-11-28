В Facebook и Instagram случился глобальный сбой: кого задело

Миллионы пользователей соцсетей не могут авторизоваться или посмотреть ленту новостей

Фото: REUTERS/Thomas White

Спустя всего пару дней после последнего сбоя в работе социальной сети Facebook пользователи по всему миру вновь сообщили о проблемах.

Жалобы стали поступать с 16:00 по киевскому времени. 36% пользователей не могут авторизоваться в аккаунтах, еще треть не может просматривать ленту, а у 29% соцсеть вообще не открывается.

Судя по данным сервиса Downdetector, больше всего сбои затронули США, Великобританию, Францию и Бразилию.

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Кроме того, примерно в то же время сбои начались и в работе Instagram: у 74% пользователей наблюдаются проблемы с доступом к ленте новостей, 15% не могут залогиниться и еще у 10% случились сбои в работе со сториз.

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Больше всего жалоб поступило из Франции, также со сбоями столкнулись пользователи в США, Бразилии и в европейской части России.

В связи с этим пользователи ринулись в Twitter, чтобы выразить свое огорчение и недовольство тем, что в последнее время сбои в Facebook происходят едва ли не каждую неделю. Напомним, что этим летом Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала компанию Facebook на 5 млрд долларов за нарушение правил относительно конфиденциальных данных пользователей.

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