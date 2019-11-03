В Гонконге демонстранты разгромили офис китайского информагентства: фото и видео

Также разрушены некоторые магазины и предприятия, в том числе сеть кофеен Starbucks

В Гонконге демонстранты, против которых ранее применили газ, водометы и резиновые пули, подожгли станции метро и некоторые здания, в том числе здание официального китайского информационного агентства Xinhua. Об этом передает Reuters.

Протесты в Гонконге. Фото: Reuters

Так, протестующие подожгли входы в станции метро, которые часто закрывались службами, чтобы остановить людей. Также протестующие вытащили две телефонных будки из-под земли, чтобы установить одну из множества пылающих баррикад.

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Были также разрушены некоторые магазины и предприятия, в том числе торговая сеть американской сети кофеен Starbucks.

Ранее сообщалось, что власти Гонконга, где уже несколько месяцев не утихают беспорядки из-за скандального законопроекта об экстрадиции, официально отозвали эту инициативу.

Напомним, в июне в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Под давлением общественности Лэм сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов – сейчас демонстранты выступают против недавно принятого запрета на ношение масок в ходе акций протеста.

Поправку об экстрадиции в законодательство Гонконга было решено внести после того, как Тайвань потребовал у властей специального округа выдать 20-летнего студента Чэнь Тунцзя – парня обвинили в убийстве своей беременной девушки.

Когда непопулярный закон отозвали, Тунцзя освободили из тюрьмы. Он принес публичные извинения семье убитой девушки, назвав содеянное "самой ужасной ошибкой", которую уже нельзя исправить. Помимо того, он согласился добровольно сдаться властям Тайваня, чтобы понести заслуженное наказание.

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