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В Гонконге полиция начала разгон протестующих

1 июля, 20:53

Протестующие начали выходить из здания совета

Фото: AFP

Сотрудники полиции начали разгонять участников акций протестов у здания законодательного совета в Гонконге, сообщает британское телевидение.

По его данным, стражи порядка распылили слезоточивый газ.

На видеокадрах с места событий видно, что перед зданием выстроились сотни полицейских в специальной экипировке с щитами в руках. Кроме того, на улице находятся десятки полицейских машин с включенными сиренами. Протестующие начали выходить из здания совета.

Ранее полиция Гонконга предупредила, что вмешается в ситуацию, если протестующие сами не покинут здание местного законодательного совета, которое они заняли ранее в понедельник. Участники протестных акций разбили стекла и нанесли граффити с различными лозунгами на стены.


Городская администрация Гонконга приняла постановление об объявлении красного – высшего – уровня тревоги из-за продолжающихся протестов.

Напомним, что в Гонконге массовыми протестами отмечают 22 года с тех пор, как эта бывшая британская территория перешла под юрисдикцию Китая. Утром митингующие перекрыли несколько автомагистралей, полиция разгоняла людей дубинками и слезоточивым газом.

Участиники протеста выступают против притеснения демократических прав и попыток принять закон об экстрадиции подозреваемых в материковый Китай

 Участники многотысячных акций считают, что в случае принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях с территории Гонконка в материковый Китай коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов.


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Тег протесты, полиция, гонконг, разгон

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Источник:

Интерфакс-Украина

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