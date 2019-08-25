/ Фото: AFP

В Гонконге полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что полиция использовала водометы для того, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов распылили слезоточивый газ. Протестующие в ответ бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. В результате полиции удалось очистить участок дороги и оттеснить демонстрантов.

Как сообщается, полиция выпустила заявление, в котором осудила блокирование дорог. В нем говорится, что демонстранты вытащили кирпичи с тротуаров, это угрожает безопасности людей и полицейских.

Напомним, в Гонконге тысячи людей 24 августа снова вышли на антиправительственные протесты на улицах Особого административного района, ситуация обострилась, и полицейские применили слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов.

Протесты в Гонконге продолжаются около 11 недель. Они начались с акций против планов властей принять закон об экстрадиции подозреваемых в преступлениях на материковую территорию Китая. Теперь демонстранты добиваются политических реформ и расследования жесткости полиции и нападений банд на протестующих.

В то же время в городе прошла акция в поддержку правоохранителей. Участие в ней приняли от ста до пятисот тысяч человек.

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