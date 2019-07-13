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В Гонконге произошли беспорядки из-за очередной акции протеста

13 июля, 21:06

Тысячи людей вышли на демонстрацию на улицы города Шеунг Шуй

Фото: AFP

На улицы города Шеунг Шуй в Гонконге вышли тысячи людей, которые недовольны действиями торговцев из Китая. Во время демонстрации произошли столкновения протестующих с полицией.

Об этом сообщает DW.

"В субботу, 13 июля, тысячи людей вышли на демонстрацию на улицы города Шеунг Шуй, который граничит с материковым Китаем. Они возлагают ответственность на торговцев из Китая за рост цен на землю, усиление инфляции, а также обвиняют их в неуплате налогов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время митинга произошли столкновения, протестующие бросали в правоохранителей зонтики и шлемы.

В ответ полицейские применили перечный спрей и дубинки. Позднее полиция заявила, что была вынуждена применить силу из-за того, что протестующие начали спорить с местными жителями и пытались атаковать правоохранителей. Во время протестов в городе были закрыты большинство магазинов.

Напомним, что гонконгцы, вышедшие на улицу в день 22-й годовщины передачи района от Великобритании Китаю, смогли прорвать полицейские заграждения и на несколько часов занять здание местного парламента, поскольку полиция просто отступила от главных ворот. Как сообщало агентство Reuters, в итоге демонстранты ворвались в здание "большим потоком", вооружившись дорожными знаками и металлическими трубами от уличных ограждений. Они посрывали со стен картины видных политических деятелей района, разбили стеклянные двери и из баллонов с краской расписали антиправительственными лозунгами стены, эмблему Гонконга и рабочие столы депутатов. Были разбиты десятки компьютеров и почти все камеры наружного наблюдения. У некоторых протестующих были старые колониальные флаги Гонконга и стяг Великобритании.  

Через несколько часов после сдачи Законодательного собрания полицейские легко преодолели импровизированные баррикады протестующих и оттеснили вооруженных зонтами и защищенных строительными касками протестующих от входа в здание. 

Официальный Пекин осудил действия митингующих. Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Лондон пригрозил Пекину последствиями, если права жителей Гонконга будут нарушаться. 


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Тег протесты, беспорядки, гонконг

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