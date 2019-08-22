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В Гонконге дети вышли на протест: фото и видео акции

22 августа, 16:13

Сотни школьников призвали руководство города уйти в отставку

В Гонконге школьники присоединились к протестам против местных властей, которые на минувших выходных собрали 1,7 млн человек.

Так, 22 августа несколько сотен учащихся средней школы собрались в центре города, скандировали "Свободу Гонконгу" и требовали отставки главы администрации Кэрри Лэм.

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После этого они разбились на группы и обсуждали политическое будущее города.

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Помимо того, в этот же день крупнейшие банки, работающие в Гонконге, – HSBC, Standard Chartered и Bank of East Asia – выкупили рекламные полосы в китайскоязычных газетах региона и призвали прекратить насилие и восстановить общественный порядок.

Протесты в Гонкоге продолжаются около 11 недель. Они начались с акций против планов властей принять закон об экстрадиции подозреваемых в преступлениях на основную территорию Китая. Теперь демонстранты добиваются политических реформ и расследования жесткости со стороны полиции и нападений банд на протестующих.

В то же время, в городе также прошла акция в поддержку правоохранителей. Участие в нем приняли от ста до пятисот тысяч человек.

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Источник: Интерфакс

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