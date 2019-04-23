В горах Канады нашли тела трех известных альпинистов

Трое мужчин совершали восхождение на пик Ховсе в природном парке Банф, когда их накрыла лавина

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua.

Спасатели обнаружили тела трех известных альпинистов, связь с которыми пропала на прошлой неделе во время опасного восхождения на западе Канады.

Об этом информирует канадский общественный вещатель CBC News.

Отмечается, что трое мужчин совершали восхождение на пик Ховсе в природном парке Банф, когда их накрыла лавина.

Трагедия произошла еще в среду, однако погодные условия позволили завершить спасательную операцию только сейчас.

Все три альпиниста – Хансйорг Ауэр, Дэвид Лама и Джесс Роскелли – имели большой опыт и значительную подготовку. В 21 год Роскелли стал самым молодым американцем, покорившим Эверест. Хотя высота пика Ховсе в Банфе, на который поднималась команда, всего 3295 м, выбранный маршрут был очень сложным до сих пор его удалось успешно пройти лишь раз.

Напомним, ранее в России лавиной накрыло группу лыжников, которые отдыхали на горнолыжном курорте в республике Карачаево-Черкесия. В результате случившегося один человек погиб и еще несколько пострадали.

Кроме того, сообщалось об огромной лавине, которая сошло на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана, в районе сектора Плэн-Морт. После ЧП несколько человек оказались погребены под снегом.

Стоит отметить, что украинские чрезвычайное службы тоже предупреждают об угрозе схождения лавин в Карпатах.

А историю чудесного спасения лыжника в Альпах можете посмотреть в видеоролике. Как видно на ролике, мужчина как раз спускался по склону, когда, оглянувшись, заметил прямо за собой снежный обвал. Набрав скорость, он смог его обогнать.

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