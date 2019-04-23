Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,78
30,12
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В горах Канады нашли тела трех известных альпинистов

Сегодня, 02:27

Трое мужчин совершали восхождение на пик Ховсе в природном парке Банф, когда их накрыла лавина

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua.

Спасатели обнаружили тела трех известных альпинистов, связь с которыми пропала на прошлой неделе во время опасного восхождения на западе Канады.

Об этом информирует канадский общественный вещатель CBC News.

Отмечается, что трое мужчин совершали восхождение на пик Ховсе в природном парке Банф, когда их накрыла лавина.

Трагедия произошла еще в среду, однако погодные условия позволили завершить спасательную операцию только сейчас.

Все три альпиниста – Хансйорг Ауэр, Дэвид Лама и Джесс Роскелли – имели большой опыт и значительную подготовку. В 21 год Роскелли стал самым молодым американцем, покорившим Эверест. Хотя высота пика Ховсе в Банфе, на который поднималась команда, всего 3295 м, выбранный маршрут был очень сложным  до сих пор его удалось успешно пройти лишь раз.

Напомним, ранее в России лавиной накрыло группу лыжников, которые отдыхали на горнолыжном курорте в республике Карачаево-Черкесия. В результате случившегося один человек погиб и еще несколько пострадали.

Кроме того, сообщалось об огромной лавине, которая сошло на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана, в районе сектора Плэн-Морт. После ЧП несколько человек оказались погребены под снегом.

Стоит отметить, что украинские чрезвычайное службы тоже предупреждают об угрозе схождения лавин в Карпатах.

А историю чудесного спасения лыжника в Альпах можете посмотреть в видеоролике. Как видно на ролике, мужчина как раз спускался по склону, когда, оглянувшись, заметил прямо за собой снежный обвал. Набрав скорость, он смог его обогнать.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Канада, альпинисты, погибшие, горы, тела, лавина

Вы сейчас просматриваете новость " В горах Канады нашли тела трех известных альпинистов". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мода на горы: какие пики штурмуют украинцы с наибольшим удовольствием

14 апреля, 07:00

У покорителей популярны Килиманджаро, Монблан и Гималаи

В Шотландии с самой высокой горы страны сошла лавина, погибли альпинисты

13 марта, 01:28

Сейчас продолжаются спасательные операции в районе происшествия

В Непале с горы эвакуировали тела девяти погибших альпинистов: опубликованы фото

15 октября 2018, 11:31

Причиной гибели альпинистской группы стал мощный снежный шторм

В Непале при восхождении погибли восемь альпинистов

13 октября 2018, 08:57

Среди погибших оказались граждане Южной Кореи и местные проводники

Драма на Памире: три десятка голодных и больных альпинистов застряли на высоте 4000 метров

24 августа 2018, 16:50

Туристы остались без продуктов и связи, а руководство лагеря обещает эвакуацию только на пятый день

В Италии украинская альпинистка погибла от удара молнии

4 июля 2018, 16:43

Группа застряла на Пике Тиндалле на горе Червино на высоте 4000 метров

Зеленский пояснил, как собирается останавливать войну на Донбассе

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

Волкер рассказал, что Трамп сказал Зеленскому по телефону

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

6 привычек, которые программируют на бедность

Коломойский об отношениях с Зеленским: я его марионетка

Бородай рассказал, как Захарченко был назначен «главой ДНР»

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

Суд обязал НАБУ начать производство против Парубия

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

20 апреля, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

20 апреля, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

20 апреля, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Байден добился увольнения генпрокурора Украины

Самые красивые дамы UFC выдали классный бой. Силикон не помешал

Как желатин спасает наши суставы