В Грузии оппозиция требует признать недействительными результаты президентских выборов

Объединенная оппозиция в Грузии намерена подать в суд иск о признании недействительными результаты второго тура президентских выборов, во время которых новым главой государства стала Саломе Зурабишвили, выдвигавшаяся как независимый кандидат, но поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта".

Требование признать результаты недействительными объявил проигравший кандидат в президенты от оппозиции Григол Вашаджзе на митинге 2 декабря перед зданием парламента Тбилиси.

"Наши юристы готовят иск, который мы подадим в суд и будем требовать отменены результатов президентских выборов. Также необходимо провести расследование", – сказал он.

Как отмечает издание "ИнтерпрессНьюс", речь идет, в частности, о фальсификации, шантаже, давлении во время второго этапа выборов.

Кроме того, Вашадзе выдвинул другое требование к властям – проведение досрочных парламентских выборов.

Как сообщалось, Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,52% голосов. Итоговая явка избирателей составила 56,23%.

Так же мы писали о том, как победа Зурабишвили отразится на Украине. Она может задать новый импульс в двухсторонних украинско-грузинских отношениях, и не ожидается никаких подводных камней или смены курса во внешней политике новоизбранной главы грузинского государства в плоскости украинских интересов.



