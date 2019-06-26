В Грузии освободили задержанных демонстрантов

Власти выполнили еще одно условие протестующих

Суд грузинской столицы освободил 51 человека, который был задержан в ходе беспорядков во время массовых демонстраций в Тбилиси в ночь на 21 июня. С соответствующим ходатайством накануне обратилась прокуратура.

"25 июня коллегия по административным делам Тбилисского горсуда рассмотрела и удовлетворила протесты прокуратуры, согласно которым срок ареста, присужденный 51 лицу за административные правонарушения 21 июня, был изменен и сокращен. На основании постановления суда 51 человека немедленно освободили от административного заключения", – сообщили 26 июня в суда.

Как пишет грузинская пресса, еще под стражей остаются три участника беспорядков.

Таким образом, власти практически выполнили еще одно требование протестующих – ранее, как они и хотели, спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе сложил свои полномочия.

Напомним, всего сообщалось о 305 задержанных, из которых 121 посадили под арест. Состоянием на сегодняшний день под стражей оставался лишь 51 протестующий.

В результате беспорядков в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

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