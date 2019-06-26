Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,19
29,83
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Грузии освободили задержанных демонстрантов

26 июня, 14:46

Власти выполнили еще одно условие протестующих


Суд грузинской столицы освободил 51 человека, который был задержан в ходе беспорядков во время массовых демонстраций в Тбилиси в ночь на 21 июня. С соответствующим ходатайством накануне обратилась прокуратура.

"25 июня коллегия по административным делам Тбилисского горсуда рассмотрела и удовлетворила протесты прокуратуры, согласно которым срок ареста, присужденный 51 лицу за административные правонарушения 21 июня, был изменен и сокращен. На основании постановления суда 51 человека немедленно освободили от административного заключения", – сообщили 26 июня в суда.

Как пишет грузинская пресса, еще под стражей остаются три участника беспорядков.

Таким образом, власти практически выполнили еще одно требование протестующих – ранее, как они и хотели, спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе сложил свои полномочия.

Напомним, всего сообщалось о 305 задержанных, из которых 121 посадили под арест. Состоянием на сегодняшний день под стражей оставался лишь 51 протестующий.

В результате беспорядков в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Грузия, протест, пикет, освобождение, Тбилиси, демонстранты

Вы сейчас просматриваете новость " В Грузии освободили задержанных демонстрантов". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Грузии возобновились протесты под парламентом

Сегодня, 03:34

Возле здания парламента собралось около 2 тысяч протестующих

В Тбилиси потоптались по "Путину" за агрессию против Украины и Грузии (фото)

Сегодня, 11:28

На баннере президента России изобразили с украинским и грузинским флагами

Участники митинга в Тбилиси окружили здание парламента и спели гимн

Вчера, 00:19

Несколько тысяч демонстрантов с грузинскими флагами и фейерверками исполнили гимн

Протесты в Тбилиси: после попыток разгона в больницах остаются десятки людей

23 июня, 15:07

Двое пострадавших в тяжелом состоянии, среди госпитализированных есть полицейские и журналисты

Зурабишвили ответила на запрет Путина для россиян ехать в Грузию

23 июня, 09:56

Грузинский лидер считает, что россияне любят Грузию и не должны страдать от действий политиков РФ

Пятый день митингов в Тбилиси завершился без инцидентов

Вчера, 01:05

Акция по заявлению организаторов продолжится вечером во вторник

Французский футболист оригинально исполнил пенальти (Видео)

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Актриса Стаханова рассказывает о своем романе с Роланом Быковым

Новый закон о ЖКХ: как накажут украинцев за долги по коммуналке

США «переименовали» Киев, в России возмущены

Лавров сообщил, чего ожидает от Зеленского

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"

Девушка похудела на 64 килограмма ради платья своей мечты

Анджелина Джоли справилась с болезненной худобой

Украинцы признали - Петр Порошенко самый успешный реформатор

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Сегодня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

Вчера, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

Фантастические твари Днепра: какие животные живут в нашей области
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь