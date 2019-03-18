В Грузии стартуют масштабные учения НАТО
В маневрах примут участие более 350 военнослужащих из 21 страны Альянса и трех стран-партнеров
Сегодня в Грузии стартуют учения НАТО. В командно-штабных маневрах NATO-GEO EXERCISE-2019 примут участие 24 страны-членов Альянса и их партнеры.
Об этом сообщили в Минобороны Грузии, передает "Европейская правда".
Отмечается, что учения запланированы до 29 марта, а проходить они будут на территории общего с НАТО тренировочного и оценочного центра (JTEC). Союзники и их партнеры отработают совместимость сил.
Так, ожидается, что в маневрах примут участие более 350 военнослужащих из 21 стран НАТО и трех стран-партнеров.
К учениям допущены международные гуманитарные организации: Международный комитет Красного Креста, Департамент операций по поддержанию мира ООН и в качестве наблюдателя Всемирная организация здравоохранения.
Напомним, в начале марта военные корабли Украины и Турции провели учения в Черном море. В ходе учений отрабатывалось маневрирование, противовоздушная оборона и стандарты НАТО. В маневрах принимал участие экипаж малого бронированного артиллерийского катера "Вышгород" ВМС Украины, а также турецкий фрегат "Барбарос" и ракетный катер "Марти".
Отметим, что НАТО готовится к нестабильности в Черном море в ближайшие годы. Как недавно заявлял заместитель помощника генсека НАТО по политическим вопросам Джеймс Аппатурай, Черноморский регион в ближайшие годы будет очагом напряженности из-за наращивания Россией военного присутствия и милитаризации аннексированного Крыма.
Смотрите видео, как в Грузии в августе 2018 года походили учения НАТО.
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