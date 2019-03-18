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В Грузии стартуют масштабные учения НАТО

Сегодня, 10:27

В маневрах примут участие более 350 военнослужащих из 21 страны Альянса и трех стран-партнеров

Фото: НАТО
В Грузии стартуют масштабные учения НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f56/15a/5c8f5615a5d27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f56/15a/5c8f5615a5d27.jpg Другие страны В маневрах примут участие более 350 военнослужащих из 21 страны Альянса и трех стран-партнеров

Сегодня в Грузии стартуют учения НАТО. В командно-штабных маневрах NATO-GEO EXERCISE-2019 примут участие 24 страны-членов Альянса и их партнеры.

Об этом сообщили в Минобороны Грузии, передает "Европейская правда".

Отмечается, что учения запланированы до 29 марта, а проходить они будут на территории общего с НАТО тренировочного и оценочного центра (JTEC). Союзники и их партнеры отработают совместимость сил.

Так, ожидается, что в маневрах примут участие более 350 военнослужащих из 21 стран НАТО и трех стран-партнеров.

К учениям допущены международные гуманитарные организации: Международный комитет Красного Креста, Департамент операций по поддержанию мира ООН и в качестве наблюдателя Всемирная организация здравоохранения.

Напомним, в начале марта военные корабли Украины и Турции провели учения в Черном море. В ходе учений отрабатывалось маневрирование, противовоздушная оборона и стандарты НАТО. В маневрах принимал участие экипаж малого бронированного артиллерийского катера "Вышгород" ВМС Украины, а также турецкий фрегат "Барбарос" и ракетный катер "Марти".

Отметим, что НАТО готовится к нестабильности в Черном море в ближайшие годы. Как недавно заявлял заместитель помощника генсека НАТО по политическим вопросам Джеймс Аппатурай, Черноморский регион в ближайшие годы будет очагом напряженности из-за наращивания Россией военного присутствия и милитаризации аннексированного Крыма.

Смотрите видео, как в Грузии в августе 2018 года походили учения НАТО.

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Тег Грузия, НАТО, учения

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