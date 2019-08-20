В Грузии уволили журналиста, который обматерил Путина

После смены руководства на телеканале "Рустави 2" начались репрессии в отношении работников

Гиорги Габуниа. Фото: скриншот

Грузинский телеведущий Гиоргий Габуниа, который в прошлом месяце прославился тем, что в эфире телеканала "Рустави 2" обматерил президента России Владимира Путина, лишился работы.

После случившегося телекомпания сменила руководство, что стало началом массовых увольнений ее работников. В частности, коснулось это и гендиректора Ники Гварамия, которого сменил Паата Салия.

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"Уволены с работы продюсер и ведущая аналитических передач Эка Квеситадзе, руководитель информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также еще несколько продюсеров и ведущих, в их числе и ведущий Гиоргий Габуниа", – сообщил Салия 20 августа.

Репрессии в отношении сотрудников он объяснил тем, что те публично заявляют о работе над созданием нового телеканала под началом Гварамия.

Все подробности скандального выступления Георгия Габуниа и его последствий читайте в специальном материале сайте "Сегодня" "Разозлил россиян и поднял рейтинг канала: что нужно знать о телеведущем, обматерившем Путина".

Напомним, в июне в грузинской столице начались многотысячные протесты после инцидента, который в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

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